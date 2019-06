加籍男子顏伯萊分屍命案 主嫌被控聽聞死訊仍裝傻

2019-06-12 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



加拿大籍男子顏伯萊(Ryan)去年8月遭殺害棄屍,新北地院今天開準備庭傳美籍犯嫌班特(Bent)作證。5個小時的訊問中,班特緊咬以色列籍犯嫌孫武生(Mayer)主導全局,並指整件事的導火線與顏伯萊去年5月攜毒被逮有關。

顏伯萊遇害後,遺體被棄置在新北市永和河濱公園旁的新店溪,其友人因多日聯絡不到人,前往其住處查看,才在其養的小狗帶領下,發現溪床中的遺體;事後,檢警逮捕4人,訊後殺人和遺棄屍體罪起訴孫武生和班特,也依幫助殺人罪起訴在對岸把風的台籍男子吳宣,以及協助放煙火掩護、送汽油協助湮滅證據的美籍男子何傑生(Jason)。

法庭上,班特供稱自己是2017年11月透過孫武生介紹而認識顏伯萊,也知道去年5月顏伯萊曾因攜毒被警察抓,後來聽孫武生說顏伯萊只勒戒一個月,而是孫武生說顏伯萊可能是警方線人。

班特表示,孫武生曾說顏伯萊被逮時身懷200克大麻,懲處應該會很重,但結果只有勒戒一個月,去年6月開始對顏伯萊存有戒心,也懷疑刺青工作室被裝了竊聽器,每次談到敏感話題都會挑其他地方,不然就是把音樂開得特別大聲。但是隔一個月,他和孫武生、顏伯萊仍有見面,當時因為比較慢到場,只聽到2人討論毒品客戶移轉和抽成的問題,就他所知,顏伯萊同意移轉客戶,不過數量非常少,孫武生起先沒意見,後來才有抱怨。

「Im not talking to the cop,man.(我沒有告訴警察)」班特說這是顏伯萊生前講的最後一句話,不久後就因為脖子被孫武生用鏈鋸勒住倒地,倒地沒多久就被孫武生補刀割頸,而自己也再孫武生的命令下幫忙分屍;過程中,孫武生有變裝和拿工具,事後從其它朋友那聽到顏伯萊的死訊,也裝出一副驚訝、不知情的樣子。