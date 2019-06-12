加籍男子顏伯萊分屍命案 主嫌被控聽聞死訊仍裝傻

2019-06-12 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



加拿大籍男子顏伯萊（Ryan）去年8月遭殺害棄屍，新北地院今天開準備庭傳美籍犯嫌班特（Bent）作證。5個小時的訊問中，班特緊咬以色列籍犯嫌孫武生（Mayer）主導全局，並指整件事的導火線與顏伯萊去年5月攜毒被逮有關。

顏伯萊遇害後，遺體被棄置在新北市永和河濱公園旁的新店溪，其友人因多日聯絡不到人，前往其住處查看，才在其養的小狗帶領下，發現溪床中的遺體；事後，檢警逮捕4人，訊後殺人和遺棄屍體罪起訴孫武生和班特，也依幫助殺人罪起訴在對岸把風的台籍男子吳宣，以及協助放煙火掩護、送汽油協助湮滅證據的美籍男子何傑生（Jason）。

法庭上，班特供稱自己是2017年11月透過孫武生介紹而認識顏伯萊，也知道去年5月顏伯萊曾因攜毒被警察抓，後來聽孫武生說顏伯萊只勒戒一個月，而是孫武生說顏伯萊可能是警方線人。

班特表示，孫武生曾說顏伯萊被逮時身懷200克大麻，懲處應該會很重，但結果只有勒戒一個月，去年6月開始對顏伯萊存有戒心，也懷疑刺青工作室被裝了竊聽器，每次談到敏感話題都會挑其他地方，不然就是把音樂開得特別大聲。但是隔一個月，他和孫武生、顏伯萊仍有見面，當時因為比較慢到場，只聽到2人討論毒品客戶移轉和抽成的問題，就他所知，顏伯萊同意移轉客戶，不過數量非常少，孫武生起先沒意見，後來才有抱怨。

「Im not talking to the cop,man.（我沒有告訴警察）」班特說這是顏伯萊生前講的最後一句話，不久後就因為脖子被孫武生用鏈鋸勒住倒地，倒地沒多久就被孫武生補刀割頸，而自己也再孫武生的命令下幫忙分屍；過程中，孫武生有變裝和拿工具，事後從其它朋友那聽到顏伯萊的死訊，也裝出一副驚訝、不知情的樣子。