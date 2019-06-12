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永和分屍案審理庭 班特承認參與分屍與棄屍

2019-06-12 21:06中央社 新北12日電

永和分屍命案，美籍犯嫌班特僅坦承損壞屍體之犯行，仍否認殺人犯行，新北地院認為有必...
永和分屍命案，美籍犯嫌班特僅坦承損壞屍體之犯行，仍否認殺人犯行，新北地院認為有必要自今年5月7日起，延長羈押期2個月。 本報資料照片
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新北地方法院今天開庭審理永和分屍案，美籍嫌犯班特否認殺人，僅承認參與分屍與棄屍，並表示孫武生一度因為分屍聲音過大，抱怨何傑生應該放更多煙火來掩飾支解屍體的聲音。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在永和河濱公園遭殺害分屍，全案在去年底偵結起訴，孫武生（Mayer Oren Shlomo）和班特（EwartOdane Bent）被控殺人和毀棄屍體，何傑生（HobbieJason Eugene）與21歲台籍男子吳宣則被控幫助殺人，除吳宣去年8月底以新台幣30萬元交保外，3名外籍人士均因涉犯重罪在押。

新北地方法院今天開庭審理永和分屍案，交互詰問，班特堅稱並未殺人，指稱案發時孫武生拿出鏈鋸將顏柏萊勒斃，過程中還怒斥顏柏萊向警察告密，顏柏萊雖矢口否認，但仍被勒斃。

班特表示，孫武生勒斃顏柏萊後，要他接手拿鏈鋸，隨後取出預藏的美工刀，向顏柏萊頸部割了2次，並取出開山刀分屍，但因為過程困難，指使他拿出另一把開山刀協助分屍，兩人分別從頭部、腿部進行。

班特表示，過程中因為分屍聲音過大，孫武生一度抱怨「JJ（何傑生綽號）應放更多煙火來掩飾支解屍體的聲音」，他後來也在岸邊看見何傑生與孫武生對話，何傑生還解釋自己是因為剩下的煙火放在包包中才沒有施放。

班特表示，他協助孫武生棄屍後，兩人簡單清潔身體、換裝，便回到孫武生住處洗澡、過夜，隔天在家裡喝咖啡，「過程中都處於驚恐、害怕狀態」。

班特表示，他在犯案過程中沒有反抗，是因為喝了酒反應變慢，加上看見孫武生殺害認識3年的朋友，害怕自己也會有一樣的下場才配合分屍，案後初次筆錄不確實，也是受到孫武生的指使，因為孫武生認識美國幫派分子，並知道他的家人，害怕親人遭到不利才配合。

殺人棄屍新北分屍案
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