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士林夜市糾紛 角頭持刀揮砍新北山會大哥殺人未遂起訴

2019-06-12 17:25聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

知名士林地夜市爭地盤衝突不斷，新北山會宋姓大哥，因連姓小弟遭人毆打，去年12月前往林姓角頭大哥家尋事，過程中在家門外和林妻爆發口角，大哥林姓小弟及涉嫌拿著武士刀、開山刀朝宋連砍1分多鐘，現場還有士林警分局洪姓小隊長在場阻擋，宋趁機逃離自行就醫，大量失血一度休克命危。士林地檢署日前偵查終結，全案依照殺人未遂罪嫌起訴林等2人。

起訴指出，林姓大哥、林姓小弟否認犯行，辯稱是「正當防衛」。但被害人宋男指證歷歷，2人都是雙手持刀揮砍，身上的血用噴的，洪小隊長擋在自己前面，才趁亂逃離，自行到新光醫院就醫。

去年12月10日下午4時許，宋前往林姓大哥位在大南路住處，打算質問連遭毆打一事，剛好林姓小弟接送大哥妻子和小孩返家，宋先和林妻爆發口角，這時為調查士林夜市糾紛案，前往林男住家的洪姓小隊長，聽聞聲響開門，看見爭吵。

大哥、小弟對宋心生不滿，進屋持刀衝出家門，朝著宋揮砍數刀，洪小隊長見狀，面對持刀的林男、背對著宋男，居中阻擋，但宋仍遭亂刀揮砍，大量出血，趁亂逃離現場。宋就醫時休克命危，緊急動手術搶救，保住一命，但身體有7道撕裂傷，上肢肌腱損傷將影響手腕、手指功能，顏面神經主幹損傷，需手術校正。

目擊證人證述，大哥、小弟都持刀朝宋胡亂揮砍，一度舉高持刀得手，朝頭部揮砍。洪小隊長職務報告顯示，林等2人均持刀砍殺宋，自己在混亂現場嘗試阻擋。林妻指出，宋遭追砍時，已被證人拉到頭梯間安全地點，檢方認為足見被告非正當防衛。

檢察官認為，林等2人光天化日下，手持武士刀、開山刀砍殺宋男多刀，現場還有路人目睹，經媒體報導，嚴重影響社會安寧，且現場還有警察在場，仍恣意持刀揮砍，導致宋一度命危，認為涉犯殺人未送罪嫌，依法提起訟訴。

洪小隊長居中阻擋，褲子留下血跡。記者蕭雅娟／翻攝
洪小隊長居中阻擋，褲子留下血跡。記者蕭雅娟／翻攝
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洪小隊長居中阻擋，手指受傷。記者蕭雅娟／翻攝
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殺人手術夜市
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