恆春老婦陳屍住處沙發！醉夫疑亂棍打死髮妻

2019-06-12 15:25 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣恆春鎮傳殺妻命案，年約70歲的潘姓婦人陳屍家中沙發，身旁血跡還被擦拭過，警方帶回婦人丈夫郭姓男子詢問，初步查出夫妻爭執後，丈夫涉嫌持木棍毆死髮妻，全案由警方偵辦處理中。