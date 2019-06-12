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恆春老婦陳屍住處沙發！醉夫疑亂棍打死髮妻

2019-06-12 15:25聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣恆春鎮傳殺妻命案，年約70歲的潘姓婦人陳屍家中沙發，身旁血跡還被擦拭過，警方帶回婦人丈夫郭姓男子詢問，初步查出夫妻爭執後，丈夫涉嫌持木棍毆死髮妻，全案由警方偵辦處理中。

命案夫妻屏東縣
婚外情曝光 ♂♀ 偷吃事件簿

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