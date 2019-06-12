板農攔詐5人組 助警年擋百萬元

2019-06-12 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區農會浮洲辦事處5名行員，短短一年內協助板橋警分局擋下5件詐欺案，金額高達百萬餘元，他們更獲邀前往新北市警局治安會報中，接受市長侯友宜頒獎表揚，將見義勇為的琉璃獎牌擺在櫃檯前，前往銀行存提款民眾見到，都紛紛豎起大拇指讚賞，無形中也擦亮農會招牌。

板橋警分局表示，板橋區農會擁有30年的金融行員生涯的王馨珮不但熱心且「嫉惡如仇」，短短半年就阻止2件詐騙案，更是阻止為數不少的各類詐騙案，堪稱「攔詐達人」。

去年7月，陸籍楊小姐跑到農會櫃台打算匯出15萬元，行員蔡豪勇與王馨珮相當熱心，發現受款帳戶與楊女非親非故，仔細詢問才知道，楊女透過臉書認識一名自稱在美國從事房地產的網友，因需要現金才能解凍帳戶，要楊女匯款15萬元應急，幸好被熱心行員即時擋下。

去年9月，呂姓退休婦人接到自稱遠親小嬸的電話，誆稱自己出了車禍要繳醫藥費應急，呂婦不疑有他，前往農會匯款，遭行員邱垂助識破，親切告知這就是「猜猜我是誰」的詐騙手法，果然呂婦向遠親求證，才知道是騙局一場。

去年12月一名林姓男子接到自稱朋友的電話，投資周轉失靈，要林男匯款現金10萬應急，林男慌慌張張到農會櫃台田單，立刻就被行員王馨珮及陳玲瓏發現不對勁，合力擋下這筆款項。

今年4月石姓男子接到假檢警詐騙電話，恐嚇他涉及擄人勒贖案，為避免名下帳戶被凍結，要他臨櫃提領75萬元交付，行員許琇鈞仔細詢問，成功揭穿詐騙伎倆，保住石男戶頭內的75萬元。

板橋區農會這5位細心查證的行員，對警方攔阻詐騙有相當貢獻，今天上午板橋警分局長林富助也親自帶著獎狀及精美禮物到農會表達感謝之意。林富助表示，詐騙手法層出不窮，需要第一線金融機構行員與警方配合，板橋警方也到銀行宣導，希望行員都能提高警覺，金額不論大小，遇到可疑就撥打110，員警都會迅速趕往協助。