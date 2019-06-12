差20歲姐弟戀命案 19歲男不滿女友睡男人家失控殺人

2019-06-12 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市赤峰街今年3月爆發相差20歲的姐弟戀命案，年僅19歲張姓男子，疑似不滿40歲曾姓女友在男同事家過夜，怒氣之下徒手勒斃曾女，再用帽T繩子綁頸脖子，持美工刀割頸自殘，曾女同事找來房東女婿開門，曾屍僵死亡，張男大量失血，送醫後保住一命。士林地檢署今日偵查終結，全案依殺人罪對張男提起公訴。

起訴指出，張男傷勢好轉後，坦承全部犯行。張供稱，懷疑曾女和黃姓男同事有曖昧，3月15日上午盜領曾女帳戶內黃的4萬元，22日晚上，曾女在電話中說，要到黃家過夜，自己在租屋處等2天，沒出門上班，遲遲見不到女友，直到24日曾女返家，生氣之下，失手勒斃她，再割頸自殺。

曾女同事發現，曾沒有依班表上班，也聯繫不上人，直接衝到住處查看，沒人應門緊急就找房東女婿協助開門，現場還用工具弄開防盜鏈後，進門後發現，曾、張2人躺在同一張床上，張男頸動脈破裂，大量流血，曾女身體僵硬冰冷，明顯死亡。

張供稱，24日上午10時許，曾返家後，一氣之下趁她背對換衣服，用右手臂從背後勒住曾的頸部，左手施加壓力，徒手勒斃曾女。曾遇害時躺在床上，有脫糞現象，糞便沾染了床單衣物，就抱起她進入廁所沖洗，脫掉衣物，洗乾淨後再抱回床上。

檢方調查，張喝下房內高粱酒，想自殺但卻下不了手，伴屍到同日晚上9點多，拿出用帽T的白色繩子，綁頸自己脖子，拿起美工刀想自殺。10時許張聽到有人按鈴、敲門，但當下沒開門，反而拿起手機，在line群組跟同事告別，傳遞「先走了，對不起」等文字，在用棉被蓋照自己和曾女，躺在床上右手拿刀割右頸。

檢方指出，張男同事證述，張最近和同居女友吵架，有透露心情差、狀態不好，還有想殺人的念頭。曾女鄰居在案發時，聽到曾女房間傳來「碰！」聲響，像是重物撞牆壁的聲音。