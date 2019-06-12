仁新醫藥董座林雨新批浩鼎假藥挨告 遭起訴公然侮辱

2019-06-12 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



浩鼎生計（4174）前醫務長、仁新醫藥（6696）公司董事長林雨新，在離開浩鼎後被控上國外病友社群網站，發文批浩鼎疫苗有安全性疑慮，遭告妨害名譽。台北地檢署調查後，認定文章內容「骯髒」、「劣質」、「假藥」等3詞，已超出合理評論範圍，足以損害浩鼎公司信用，依公然侮辱等罪將他起訴。

仁新醫藥公司於2016年5月成立，2018年10月登錄興櫃。創辦人是來自於浩鼎的林雨新和王正琪，林雨新畢業於澳洲雪梨大學醫學系，之後在哥倫比亞大學取得企業管理學位。

檢方調查，林在浩鼎負責臨床試驗與研發工作，且是乳癌疫苗「OPT-822（更名為OBI-822）」研究計畫主持人之一。林於2014年1月間離職後，隔年隔年、2015年11月間，上國外病友社群網站Inspire，以帳號「08I」為名撰寫英文文章。

文章內容質疑「OPT-822」造成攻擊正常細胞更勝於癌細胞，建議參與新藥測試者，尋求法律和醫療建議，並指浩鼎董事長張念慈正因相關事件遭司法單位調查詐欺與貪腐行為。

浩鼎發現後報案，刑事局根據IP定位等方式，查出發文位址和林雨新有關，通知他到案說明，林矢口否認妨害名譽。檢方認為，發文內容可能與其經手業務有關，且有媒體曾經報導，並非全然憑空捏造。

不過，文章中林使用dirty vaccine（骯髒疫苗）、inferior vaccines（劣質疫苗）、fake drugs（假藥）等3詞，已超越合理評論範圍，足以損害浩鼎名譽，因此認定林雨新涉嫌公然侮辱、妨害信用等罪。

此外，檢方查無林在發文前後時段買賣浩鼎股票、權證相關事證，認定林不構成違反證券交易法意圖影響股價等罪嫌，此部分獲不起訴處分。