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去年，中山分局警集體包庇酒店 柯文哲撤換分局長

2019-06-12 00:52聯合報 記者廖炳棋／台北報導

去年中山警分局爆發包庇轄區色情酒店案，多名官警遭羈押禁見，是北市警方近年涉案人數...
去年中山警分局爆發包庇轄區色情酒店案，多名官警遭羈押禁見，是北市警方近年涉案人數最多的風紀案。 圖／聯合報系資料照片
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北市身為台灣首都，每次當有分局長遭撤換都是警界大事，原因不外是出現重大警紀案；柯文哲當上市長後，因為經驗不足，初任前兩年兩度發話要撤換警分局長，事後都表示道歉，直到去年中山警分局發生重大風紀案，讓柯文哲震怒撤換分局長。

柯文哲初任市長第一天，巡視信義區時就對信義警分局長李德威放話，表示一○一大樓前的法輪功成員，若再被愛國同心會毆打，就撤換掉警分局長。當時柯文哲在媒體面前表態，李德威被訓斥的畫面透過鏡頭放送到全國，尊嚴掃地情況下，不久李德威就申請提早退休，事後柯文哲在議員質詢下，表示願意道歉。

李德威事件後，就是「山老鼠案」，台北市議員拿著一張被砍伐的木頭照片，指責台北市竟有山老鼠盜採林木，柯文哲在治安會議拿著照片怒斥當時的內湖警分局長張夢麟，張回答：「林務局說是漂流木！」柯文哲當下大怒，直斥張說謊，更要警察局長撤換張，還問張有沒有意見，張只好回答「欣然接受」。

柯文哲發怒後八小時，驚覺整件事是烏龍一場，根本沒有山老鼠及盜採問題，趕緊要北市警局暫緩撤換作業；事後檢方還張夢麟清白，張原打算提早退休，後來在同學勸阻下，離開北市回到警政署任職，事後柯文哲也在議員質詢下表達歉意。

去年台北市中山警分局發生重大警紀案，中山警分局警員勾結轄區酒店業者包庇色情，高達廿多名警官、警員被約談，更有數名現任警官被收押，最後中山警分局長被撤換；柯文哲為展現重視北市警員風紀問題，五度跑到出事的派出所批公文，當作行動辦公室辦公，逼得警界上緊發條，北市勤區警員更大調整止血。

柯文哲北市山老鼠

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