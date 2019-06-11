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台東警官涉販毒 前任局長記過2分局長調職

2019-06-11 19:41聯合報 記者陳金松╱即時報導

台東縣2線2星警官李哲銘涉入安非他命漁船走私案，逃亡月餘昨晚在屏東落網；警政署查出李欠債扣薪，疑似是債台高築鋌而走險，但台東警方事前未掌握列管，還讓他出任蘭嶼分駐所所長，案發前才調離現職；署長陳家欽震怒，今天火速連坐懲處，將前任台東縣局長劉崇智、2任台東分局長婁自強、徐俊生記過處分，並調整分局長職務。

劉崇智目前任警署保防組組長，記過2次；婁自強現任基隆市警第二分局長，記過2次，改調新竹縣警新埔分局長；徐俊生現任宜蘭縣羅東分局長，記過1次，改調雲林縣警西螺分局長。

陳家欽表示，對官警不自愛員涉毒深表痛心、遺憾，劉崇智、婁自強、徐俊生3人任內考監不周，難辭其咎，懲處並調整職務。

警政署同時連動調整部分台灣省警分局長人事，基隆市警二分局長由新竹縣警新湖分局長高德昌調任，新埔分局長陳啓明調新湖分局長；宜蘭縣警羅東分局長由雲林縣警西螺分局長陳立祺對調。新人事統一本月17日調整。

台東檢巡警去年底接獲線報，海釣船鄭姓船長疑因欠債，意圖與毒梟集團合作運毒，監控發現當時擔任蘭嶼分駐所長的李哲銘因欠債遭扣薪，可能涉入其中，於今年4月15日將李調回台東警分局任警務員。

上月初專案小組在蘭嶼外海及富岡漁港查獲1300百公斤安非他命走私案，李哲銘隔天即失蹤，隨後被免職；檢警昨天下午在屏東恆春一間民宿將他逮捕。檢警查出與李哲銘直接有關部分的毒品約900公斤。

台東警官李哲銘涉毒被捕，曾任台東分局長的徐俊生遭警署記過調職連坐懲處。圖／警政署...
台東警官李哲銘涉毒被捕，曾任台東分局長的徐俊生遭警署記過調職連坐懲處。圖／警政署提供，翻攝羅東分局官網。
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台東警官李哲銘涉毒被捕，前任台東分局長婁自強遭警署連坐懲處記過2次調職。圖／警政...
台東警官李哲銘涉毒被捕，前任台東分局長婁自強遭警署連坐懲處記過2次調職。圖／警政署提供，翻攝官方臉書。
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