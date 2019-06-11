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海上查緝30小時 檢警乘風破浪查獲507公斤Ｋ他命

2019-06-11 12:18聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東地檢署成立專案小組歷經兩年蒐證，在海上查獲507.3公斤k他命，地檢署今天召...
屏東地檢署成立專案小組歷經兩年蒐證，在海上查獲507.3公斤k他命，地檢署今天召開記者會公布查緝成果。記者翁禎霞／攝影
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屏東地檢署指揮高屏警方及海巡署等單位，上月9日登上台中艦執行海上查緝，歷經30小時航程，11日凌晨在距高雄港海域393海里中沙群島海域處，攔截到屏東籍漁船「慶滿成」號，警方在大風大浪中一舉在船艙內查獲K他命507.3公斤，約合市價7億5千萬元，檢察官訊後，蔡姓船長等6人已先後向屏東地方法院聲請羈押獲准，這也是檢警海上查緝最遠的一次。

據了解，這個販毒集團疑似從越南走私毒品，為了躲避查緝，會不定時在公海上換船分裝，「慶滿成」號即是從台灣出發前往接應的母船，不過貨才剛分裝到船上，還沒有指示運往下一個地點，就被檢警查獲，由於海上無處逃竄，在警方登船的剎那，船上包括蔡姓船長等4人莫不傻眼。

檢警說，這次查獲的三級毒品K他命總計507.3公斤，純度高達98%，是歷年來查獲走私毒品中，純度最高的一次，約合市價7億5千萬元。

屏東地檢署是於兩年前掌握情資，發現有販毒集團欲利用漁船走私槍械及毒品進人台灣，於是指派檢察官高永翰成立專案小組，包括刑事局、南高屏等縣市刑警大隊及海巡署等單位共同偵辦，歷經2年蒐證，上月9日才決定派人海上追緝。

據了解，距高雄港海域393海里中沙群島附近，一般漁船單趟航行約需一周時間，台中艦也足足花了30多小時才抵達，並攔截到「慶滿成」號，參與辦案的員警不但得克服暈船，而且還必須在風浪之中以繩索攀爬至小艇，再登上慶滿成號。警方在船上總計查扣4人，之後又再陸續查獲2名幕後主使者，目前6人已被收押禁見。

另外屏東地檢署於上月27日在屏東縣竹田鄉及枋寮鄉境內，又一舉查獲安非他命及麻黃素製毒工廠，查扣毒品成品及半成品2121.565公斤、大批製毒原料及4輛車等運毒工具，歹徒還設有隱藏式攝影機反監控警方查緝，所幸警方「道高一尺」，還是成功破獲，包括謝姓男子等5人均遭聲獲准。

檢警成立專案小組歷經30小時航程，終於查獲販毒漁船。圖／屏東地檢署提供
檢警成立專案小組歷經30小時航程，終於查獲販毒漁船。圖／屏東地檢署提供
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屏東地檢署成立專案小組歷經兩年蒐證，在海上查獲507.3公斤k他命，地檢署今天召...
屏東地檢署成立專案小組歷經兩年蒐證，在海上查獲507.3公斤k他命，地檢署今天召開記者會公布查緝成果。記者翁禎霞／攝影
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檢警成立專案小組歷經30小時航程，終於查獲販毒漁船。圖／屏東地檢署提供
檢警成立專案小組歷經30小時航程，終於查獲販毒漁船。圖／屏東地檢署提供
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毒品海巡署走私

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