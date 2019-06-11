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新版偵查不公開將上路 TCPB轉型不發警匪追逐片

2019-06-11 10:38聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局臉書粉絲頁TCPB局長室，因應新的偵查不公開作業辦法，未來網友看不到專...
台中市警局臉書粉絲頁TCPB局長室，因應新的偵查不公開作業辦法，未來網友看不到專頁發布警匪追逐影片。圖／摘自TCPB局長室
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新修正的偵查不公開作業辦法將15日上路，各縣市警局近日頻繁召集各外勤主管開會，討論新法實施後，面對媒體查證的互動模式，台中市警局官方臉書「TCPB局長室」過去發布警員賣力抓賊，維護治安的警匪追逐影片，獲得市民、網友迴響、肯定，瀏覽數動輒數十萬、甚至百萬，不過新法上路後，市警局的臉書小編透露，專頁將轉換發文模式，暫時不再發布警匪追逐影片，避免觸法。

台中市警局臉書粉絲頁「TCPB局長室」擁有25萬名粉絲，獲得市民、網友的支持，市警局為了宣傳警察維護治安的正面形象，維護臉書的小編經常發布基層警員線上追捕歹徒、查獲毒品、酒駕的密錄器影片，揭露警員在第一線執法的辛勞面與危險性，讓市民對於台中市治安及基層警察辛勞，有更深入的認知與瞭解。

不過15日新版的偵查不公開作業辦法上路後，「TCPB局長室」將不會再發布類似的影片，粉團小編透露，根據新法，從偵查程序開始後直至檢察官偵查終結為止，警察機關不得主動發布新聞、提供相關密錄器影像等，除非符合對社會治安、國家安全有重大影響的例外情形。

TCPB局長室小編表示，經檢視過去發布的警匪追逐影片，是否能符合是對社會治安、國安有重大影響的條件，都有疑問，在警政署未做出進一步的釐清前，也不會再製作、發布相關的警匪追逐影片，以免遭警察局督導小組認定觸法，而受到行政，甚至是刑事的處分。

警察台中市

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