新北中和街頭全武行 1人頭部重傷命危送醫

2019-06-11 01:49 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



新北市中和區昨天（10日）晚間9時許傳出街頭鬥毆事件，一名26歲李姓男子因此造成頭部重創，經緊急送往醫院後，目前仍未脫離險境；警方獲報後帶回鬧事數人，目前全案朝殺人未遂罪嫌偵辦中。

中和地區昨天傳出打架事件，據悉，該起鬥毆是因李男任職的工程行與另一張姓男子所任職的工程行有財務糾紛，雙方因此相約民安街上的餐廳談判，未料談判破局，10餘人就在大街上演全武行，造成李男倒地後重創頭部，經送醫後目前仍在加護病房急救，未脫離險境。