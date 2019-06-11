新北中和街頭全武行 1人頭部重傷命危送醫

相關新聞
闖民宅嗆聲 一陣亂鬥死人了2019-06-11 01:11
捲入安毒走私案 神隱警官落網2019-06-11 01:03
大觀自救會夜襲行政院長官邸 警方管束一人2019-06-10 21:43
警署成立專業律師團 助因公涉訟員警面對官司2019-06-10 17:46
涉9百公斤安毒走私 2缐2星警官失蹤月餘被逮2019-06-10 17:43
國1南下重大車禍 傷亡名單出爐2019-06-10 17:17
影／國一南崁重大車禍1死8輕重傷 南下大塞車2019-06-10 16:19
「黃昏市場幫」毆死闖門男 4人交保2人請回2019-06-10 15:26
端午連假淡水三芝天天打架 警方今晚強勢擴檢硬起來2019-06-10 14:31
毒蟲見警謊稱與網友約 急催無效仍被查獲帶毒2019-06-10 13:56
嘉市「黃昏市場幫」又闖禍 這次毆死上門嗆聲男2019-06-10 13:38
誤認被警車搶道追進派出所理論 駕駛不滿遭警咆哮2019-06-10 13:31
赤膊男持棍闖陌生人住處嗆聲 雙手被眾人反綁慘遭毆死2019-06-10 12:44
左營凌晨驚傳超商鬥毆 疑玩笑開過頭2男慘遭痛打2019-06-10 12:09
影／4男為債務糾紛圍毆1人 板橋警迅速到場制伏2019-06-10 12:07
影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利2019-05-18 11:59
男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天2019-04-04 19:17
影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡2019-03-21 12:11
喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭2019-03-01 16:03
熱門文章
影／國一南崁重大車禍1死8輕重傷 南下大塞車2019-06-10 16:19
赤膊男持棍闖陌生人住處嗆聲 雙手被眾人反綁慘遭毆死2019-06-10 12:44
台南刑事小隊長開車撞機車 酒測值高達1.38毫克2019-06-10 13:46
不斷更新／國1彰化戰備道遊覽車衝破護欄掉橋下馬路 2死2重傷12輕傷2019-06-10 23:03
南台灣警察3天2酒駕 偵查隊長被拔官2019-06-10 15:26
國1南下重大車禍 傷亡名單出爐2019-06-10 17:17
涉9百公斤安毒走私 2缐2星警官失蹤月餘被逮2019-06-10 17:43
曾辱警奴才獲不起訴 他自詡全台最厲害訟棍但這回栽了2019-06-10 19:24
中尉後勤官性侵男同事 還在6人飲料中下藥被判刑2019-06-10 13:59
端午連假淡水三芝天天打架 警方今晚強勢擴檢硬起來2019-06-10 14:31
新北貪警疑躲澎湖不入獄 臉書竟暢聊猛批韓2019-06-10 17:45
傳訊總經理夫人「愛你」還求婚 大學教授偷吃要賠30萬2019-06-10 12:38
「黃昏市場幫」毆死闖門男 4人交保2人請回2019-06-10 15:26
嘉市「黃昏市場幫」又闖禍 這次毆死上門嗆聲男2019-06-10 13:38
阿羅哈遊覽車國道翻落重大車禍 司機：精神不濟2019-06-10 23:34
香到崩潰！好市多洗髮精「24hr飄香」 引發兩派論戰2019-06-10 11:43
富少隧道飆藍寶堅尼釀2死3傷 檢痛批：競駛為樂2019-06-10 16:22
影／奇了！澎湖海巡隊救船未果 卻發現千萬私菸海上漂2019-06-10 17:46
入侵高鐵訂票系統差點騙走20萬 台灣駭客天才遭起訴2019-06-10 09:40
影／台中青桐林生態園區木棧道坍陷 消防局：6遊客受傷2019-06-10 14:37
「七七行館」案延燒6年 陽管處3官員逆轉無罪2019-06-10 10:27
騎機車被前男友連堵3次 女發現被裝追蹤器提告2019-06-10 09:46
好心邀友來家未料請狼入室 罹癌父住院期間女兒遭殃2019-06-10 10:29
少年機車雙載下觀音山撞石獅 路人紛紛馳援2019-06-10 11:29
台南婦人酒後心情不佳 不慎墜樓獲救2019-06-10 12:10
誤認被警車搶道追進派出所理論 駕駛不滿遭警咆哮2019-06-10 13:31
台中青桐林生態園區木棧道坍塌8人摔落！5人無法動彈2019-06-10 14:26
基隆大竿林仙公廟玉佛被偷 信徒稱竊嫌「雅賊」2019-06-10 17:31
瑞芳暗夜傳槍響 疑酒後口角連轟13槍3人受傷2019-06-10 07:14
檢貪73萬一、二審判決差異大 高院：值得列案例研討2019-06-10 10:47
已身背4條人命 槍擊要犯KTV槍殺2人無期徒刑定讞2019-06-10 11:32
女移工中和大街上遛狗 竟遭男子襲胸強抱2019-06-10 21:58
台灣有一部「送中條例」法？ 法務部：嚴正澄清2019-06-10 21:43
「蝦」整人 男子不甘分手訂外送惡整前女友2019-06-10 16:34
大觀自救會夜襲行政院長官邸 警方管束一人2019-06-10 21:43
影／「3條50都不用」警官化身叫賣哥 宣導效果奇佳2019-06-10 15:48
父遭子逆倫掐脖撤告 返家遭嗆「打死你剛好」也原諒2019-06-10 13:03
桃園男租屋當大麻農場 辯為省錢自種自吸2019-06-10 12:45
彰警號召募得641袋熱血 局長方仰寧卻捐血不成2019-06-10 17:51
敬鵬惡火6消防殉職案首開庭 董事長否認：沒參與廠務2019-06-10 17:46
留言