大觀自救會夜襲行政院長官邸 警方管束一人

2019-06-10 21:43 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



大觀自救會成員10日晚間7時赴行政院長金華官邸前抗議，期間多次與警方發生推擠，其中一名陳抗人士遭警方依法實施管束，抗議直到晚間8時40分才落幕。 中央社 分享 facebook

約20餘名大觀自救會成員，今天晚上7時許突然夜襲金華街行政院長官邸，反對大觀居民遭到迫遷，轄區大安警分局派出警力維安，過程中發生推擠衝突，警方管束其中一人；大約晚間8點40多分，自救會成員才散去。

大觀自救會成員指出，這個星期5是大觀居民搬遷的最後時間，政府直到現在，仍沒有完善的安置與配套方案，只有居民無法負擔的包租代管政策搪塞，且連長期安置都沒有。

大觀自救會成員在行政院長官邸前抗議，警方數度舉牌要求成員離去，其中一名張姓男子，想要流竄到麗水街繞道官邸旁，遭警方制止後雙方推擠，警方因此實施管束，陳抗結束後就放他離去。

新北市板橋區大觀社區居民搬遷、點交最後期限為14日，大觀自救會成員10日晚間前往行政院長蘇貞昌的金華官邸外抗議表訴求，要求專法專案落實居民長期安置。 中央社 分享 facebook

【中央社／台北10日電】

大觀社區19日將拆，大觀自救會今天晚間赴行政院長官邸抗議，主張專法安置，三度與警方發生推擠；退輔會回應，3月已達成協議，但部分住戶卻抗爭、有違誠信原則，對此深感遺憾。

新北市板橋區大觀社區土地違法占有戶因遭行政院國軍退除役官兵輔導委員會提告拆屋還地，並聲請強制拆除占房屋，最高法院判決3月18日強制拆屋還地確定；居民不滿並成立自救會陳情抗爭。

退輔會事後與土地違占戶經過協商，違占戶都簽署協議書，同意將搬離；退輔會也釋出善意，同意緩拆3個月。

大觀自救會晚間7時赴位在永康街一帶的行政院長官邸前抗議，期間警方為維護人車安全，依法舉牌違法集會，並三度與警方發生推擠，其中一名陳抗人士遭警方依法實施管束，抗議直到晚上8時40分才落幕。

大觀自救會的主要訴求為「專法安置」，並表示，自救會2年前就已發函給行政院，並多次舉行記者會表達訴求，但政府仍以「再研議、請退輔會處理」等回應，對於大觀居民受迫遷的處境視若無睹。

退輔會發布新聞稿回應，3月15日在立法委員尤美女、監察委員高涌誠所主持的協商下，與大觀現有的21違占戶合意簽訂協議書，同意緩拆3個月；並依協議書內容積極協調內政部、新北市政府提供包租代管、租金補貼、社會住宅優先抽籤權等長期安置方案。

此外，退輔會也針對沒有承諾的部分，積極協助工作媒合及代尋適合條件租屋提供擇選，但部分住戶仍持續抗爭，除了有違誠信原則，也引發社會大眾對住民此舉是否隱含撕毀雙方協議的聯想。

退輔會表示，針對大觀自救會晚間至行政院院長官邸陳情，顯然已違背協議書精神，退輔會除了深感遺憾外，仍呼籲占用戶理性對待，尊重法院判決及雙方協議、主動返還土地，勿再耗用社會資源，造成社會不安。