警署成立專業律師團 助因公涉訟員警面對官司

2019-06-10 17:46 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



過去幾次陳情抗議及警察執行公權力時，常遭歹徒或脫序民眾暴力相向，甚至因為被告遭受官司纏訟，嚴重影響工作熱情及家庭生活。

警政署長陳家欽有鑑於現行因公涉訟輔助措施，時常有緩不濟急的窘境，為不讓員警不再孤獨面對官司，決定以實際行動來支持，即日起成立「警察專屬律師團」，並設置「法律諮詢專線電話」，全時提供執法疑義解答及因公涉訟法律協助，對於因案申請辯護的同仁，第一時間延聘律師及墊付必要費用，使員警執法無後顧之憂。

警政署今天下午，在警政署會報室，由陳家欽與陳佳瑤等14位律師共同簽署「內政部警政署法律諮詢服務協定」，提供員警執勤法律疑義及因公涉訟法律協助。

警政署「警察專屬律師團」法律諮詢委員為林美倫、盧國勳、李富祥、陳佳瑤、羅明通、王東山、吳旭洲、楊國宏、廖學興、郭玉健、宋重和、謝曜焜、王可富、黃泰鋒等14位知名律師，對於警察實務及法律都非常了解，經常協助員警解決各類因公涉訟案件，對於依法盤查拘捕遭控妨害自由、執勤開槍遭控傷害等案，都獲得妥善解決且有良好結果。