台東2線2星警官欠債逾千萬 疑涉毒品案失蹤1個月今被捕

2019-06-10 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東地檢署今年5月9日指揮台東縣海巡與警方合在蘭嶼外海查獲近9百公斤，市價逾2億元的毒品走私案，將負責運送毒品的藍悅號海釣船鄭姓船主羈押，正待擴大禎辦抓拿上游毒梟，卻傳出台東警分局疑有2線2星李姓警官涉案，巧合的是李姓警官案發隔天即曠職，音訊全無，但李躲了一個月，今天下午在屏東被捕，至於李是否與毒品案，檢方表示，還待調查。

台東縣警察局台東分局一名2線2星李姓警官，5月10日突然失聯未上班，家屬和警方至今聯繫不到人，台東縣警察局表示，依公務人員獎懲規定，曠職4天以上予以免職，李自10日起曠職，所以先將其解職；李因有債務糾紛，是警局扣薪對象， 5月1日才從蘭嶼分駐所被調回內勤就近「看管」，未料5月9日查獲毒品走私案，李在10日就搞「失蹤」。

外傳李因投 資期貨等慘賠，在外欠債逾千萬元，地方上盛傳李與鄭姓船主在蘭嶼是好友，鄭運毒，可能與李有關，台東縣議員林參天日前也向媒體爆料指出，李姓警官從5月10日即失蹤至今，他高度懷疑李警涉及重大警紀案而畏罪潛逃，希望警方查明事實，並保護李警個人安危，以免遭有心人士暗算。