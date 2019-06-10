嘉市「黃昏市場幫」又闖禍 這次毆死上門嗆聲男

2019-06-10 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



台南市鄭姓男子昨天下午疑似精神不穩，闖入黃姓男子等人位於嘉義市住處遭毆死，率眾歐人的黃男（39歲）以「黃昏市場」幫老大自居，是嘉義市近年崛起的不良組織，被警方列管，黃等人作風強悍，討債、圍事手法粗暴，2013年曾毒打被害人，還拿酒瓶桶被害人肛門，並丟包在人煙罕至的公路，警方當年依組織犯罪條例等罪送辦。

鄭姓男子（31歲）昨天赤裸上身，一進門就嗆黃等人「「我混東山媽祖的」、「你們都不挺我」，拿木棍見人就戳，黃等5人氣不過，將他反綁，持棒球棍毆打，鄭被毆打腿部，跌坐在地，頭部撞上地板，黃等人見鄭已無鼻息，送醫急救半小時後不治。

據了解，鄭男為台南市東山區人，長年在嘉義市活動，有吸毒前科，去年曾持改造手槍到嘉義縣水上鄉一處餐廳對空鳴槍，自稱來尋仇，但在場的人都不認識他。

黃男等人供稱，他們與鄭男並不熟，只有幾面之緣，「真的太衰了，明明是他闖進來。」檢警調查，鄭男闖入黃男住處，雙方發生糾紛，黃等人雖然毆打鄭，但無殺人犯意，過程中也叫救護車，朝傷害致死罪嫌偵辦中。