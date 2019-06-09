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中市太平工地挖土機剷到人 工人傷重昏迷送醫急救

2019-06-09 13:40聯合報 記者黃寅╱即時報導

台中市太平區光興路一處工地，近午時發生工地意外。一名測量工人在土坑中進行測量工作時，被上方作業的挖土機手臂撞到，當場倒地，送醫到院前已無生命跡象，正由醫院急救中。

警方說，工地在光興路300號對面的空地，上午11時許正由邱姓挖土機司機（31歲）進行挖坑作業，李姓測量人員在坑內進行測量，卻意外被挖土機的手臂撞擊，右邊身軀受重創。

台中市
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