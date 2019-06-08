外籍網友無故搭訕 警籲民眾小心防範詐騙

2019-06-08 16:17 中央社 台北8日電



刑事局今天說，詐騙集團近期常假扮外籍男子在臉書等平台隨意搭訕台灣籍女子，並謊稱從事國外公職，再以假投資、代墊外幣等為由詐騙，造成多人受害，呼籲民眾小心防範。

刑事局發布新聞稿表示，許姓女子日前在臉書遇到自稱是國外公職人員的外籍男網友搭訕，對方主動要求加好友，雙方互留LINE帳號，事後，男網友希望可代收內放百萬美元的包裹，許女允諾。

許女事後接到自稱是貨櫃公司員工來電，要求先付手續費6500美元，許女一時未查匯款，但對方卻告知需再付3萬5000美元，才可收件，並提及赴銀行匯款時，要告知行員是匯款給親戚，許女答應。多日後，許女未收到包裹，才知遭騙。

刑事局說，黃姓女子也遇同樣狀況，該名男網友自稱是國外公職人員，提及要寄美元請黃女代管，需先匯款；黃女事後接到一封自稱是海外運輸公司的電子郵件，內有轉帳帳戶，但匯款後，1個月都未收到包裹，且聯絡不上對方，才知遭騙。

刑事局表示，詐騙集團近期常透過外型亮眼的假外籍人士照片誘騙被害人，並謊稱雙方在交往，讓被害人卸下心防，再以投資等為由，要求匯款，許多人匯出大筆款項後，才知受騙；刑事局提醒，若遇外籍網友主動搭訕，並提到投資等字句，應小心防範。

刑事局說，防範相關詐騙手法可至165反詐騙官網及APP了解，有疑問可打165專線諮詢。