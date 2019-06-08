親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

聯合國氣象大會突遭取消資格 彭啟明：政治打壓

外籍網友無故搭訕 警籲民眾小心防範詐騙

2019-06-08 16:17中央社 台北8日電

刑事局今天說，詐騙集團近期常假扮外籍男子在臉書等平台隨意搭訕台灣籍女子，並謊稱從事國外公職，再以假投資、代墊外幣等為由詐騙，造成多人受害，呼籲民眾小心防範。

刑事局發布新聞稿表示，許姓女子日前在臉書遇到自稱是國外公職人員的外籍男網友搭訕，對方主動要求加好友，雙方互留LINE帳號，事後，男網友希望可代收內放百萬美元的包裹，許女允諾。

許女事後接到自稱是貨櫃公司員工來電，要求先付手續費6500美元，許女一時未查匯款，但對方卻告知需再付3萬5000美元，才可收件，並提及赴銀行匯款時，要告知行員是匯款給親戚，許女答應。多日後，許女未收到包裹，才知遭騙。

刑事局說，黃姓女子也遇同樣狀況，該名男網友自稱是國外公職人員，提及要寄美元請黃女代管，需先匯款；黃女事後接到一封自稱是海外運輸公司的電子郵件，內有轉帳帳戶，但匯款後，1個月都未收到包裹，且聯絡不上對方，才知遭騙。

刑事局表示，詐騙集團近期常透過外型亮眼的假外籍人士照片誘騙被害人，並謊稱雙方在交往，讓被害人卸下心防，再以投資等為由，要求匯款，許多人匯出大筆款項後，才知受騙；刑事局提醒，若遇外籍網友主動搭訕，並提到投資等字句，應小心防範。

刑事局說，防範相關詐騙手法可至165反詐騙官網及APP了解，有疑問可打165專線諮詢。

詐騙集團LINE
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09

優勢警力壓制 萬國幫老大跑路多年終落網

2019-06-08 00:51

台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47

恐怖！學校廚工擅離崗位 8歲童跌坐熱水盆燙傷

2019-06-07 15:33

海巡KUSO慶端午 屈原穿越手持豬瘟粽 照樣開罰20萬

2019-06-07 13:14

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

噁心！金髮胖男直挺「那話兒」 磨擦男大生臀部

2019-06-08 12:57

鳳山醫院偷拍之狼竟是員工 10餘名被害女子春光外洩

2019-06-07 18:20

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

酒駕車禍夫妻一死一重傷留3幼兒 禮儀師PO文討公道

2019-06-08 12:41

台鐵伸狼爪襲胸 癡漢：摸一下又不會怎樣

2019-06-08 11:37

蘋果3D感測供應商參數遭竊 穩懋險損失240億

2019-06-07 22:30

夜唱完睡朋友的男友家 女子醒來時內衣內褲被脫光⋯

2019-06-07 23:12

高齡受刑人漸增 最老86歲性侵犯

2019-06-08 00:08

談分手 男子趁女友熟睡涉指侵挨告 竟SAFE

2019-06-08 03:21

代理商竊參數被逮 穩懋險損失240億元

2019-06-08 00:27

影／龍洞外海發現男浮屍 海巡隊打撈上岸待指認

2019-06-07 18:04

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

漁船違法潛水捕龍蝦再被逮 最高可罰15萬元

2019-06-08 09:21

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

威脅將曖味對話傳給先生 男子嘿咻已婚婦人判刑2年

2019-06-08 09:02

萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09

漢光演習期間帶小三遊日本 少校告岳母爆料敗訴

2019-06-08 01:04

疑酒後把民眾機車騎回家 交警獲不起訴處分

2019-06-07 18:49

已婚婦離家 竟與男子共處一室 綠帽夫怒告

2019-06-08 08:09

警員酒後斷片醉倒 酒測值逾1毫克

2019-06-08 16:25

優勢警力壓制 萬國幫老大跑路多年終落網

2019-06-08 00:51

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10

台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

林克穎不引渡回台 法務部研議上訴

2019-06-08 00:38

獄政敬老文化 小獄友「看護」老獄友

2019-06-08 00:21

遊客不顧禁令 闖慕谷慕魚戲水溺斃

2019-06-08 00:55

長期刑犯增 3成多受刑人刑期逾10年

2019-06-08 00:28

小黃司機恍神撞路緣 車身180大翻轉躺斑馬線

2019-06-08 16:50

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

南市水資源中心前員工謊稱可代人找公職 詐148萬被判刑

2019-06-07 17:35

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14

毛小孩走失送進警局 員警急中生智找到飼主

2019-06-08 12:34

八年級生燒炭輕生 警從鬼門關前救回

2019-06-08 11:41

警誤騎民眾機車返家涉竊盜 獲不起訴處分

2019-06-07 21:01

8旬失智翁騎車迷途逆向5小時 霹靂警護送回家

2019-06-08 01:27

龍舟賽基隆開跑 中山警結合偵爆犬守護

2019-06-07 20:20

網友質疑造假、留言「柯屁孩」激怒「長男次男」提告

2019-06-08 11:35

汽車衝進台南安平漁港 女駕駛被救出送醫

2019-06-08 08:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top