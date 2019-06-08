親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

【持續更新】韓國瑜花蓮造勢 主辦單位宣布現場超過8萬人

因為這件事 徐永明大罵柯文哲「無比窩囊」

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄市政府毒品防制局最近接獲民眾檢舉，指有人在網路上公開銷售大麻籽油，令毒防局人員吃驚。毒防局表示，大麻籽油所含的四氫大麻酚成分，若逾管制濃度10ppm，就列入第二級毒品，可能戕害表少年，讓青少年淪為毒品受害者，要民眾千萬別購買來源及成分不明的油品，以免觸法。

據毒品防制局人員瞭解，曾有婦人聽說美國健康食品公司販賣優質油品，上網購買亞麻籽油，由國際快遞公司寄來台灣，海關將油品送驗，發覺含大麻成分，因婦人是收件人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。據瞭解，幸產品包裝沒提及大麻，婦人也不懂外文，檢方才認為她無運輸毒品的犯意，處分不起訴。

高雄市毒防局表示，大麻籽油所含的四氫大麻酚成分，具成癮性，是大麻主要的迷幻成分，如果油品含量逾管制濃度10ppm，便列入第二級毒品，但由於歐美部分國家對大麻相關產品的管制比台灣寬鬆，從外觀又難以辨別是否含有毒品成分，可能導致中樞神經系統出現幻覺等危害，更會破壞青少年的記憶與認知功能，一旦吸食容易上癮，淪為毒品受害者。

高雄市毒防局代理局長張瑞琿呼籲，民眾不瞭解大麻籽油含有毒品成分，在網路販賣大麻籽油，可能而誤觸法網，民眾不小心購買含毒品成分之油品，也將觸法並危害自身健康，民眾如有毒品相關問題，可向毒防局查詢；毒防局24小時免付費諮詢專線0800770885，或關懷專線（07）2110511。

高雄市政府毒防局接獲檢舉，指網路有人販賣大麻籽油。 示意圖／ingimage
高雄市政府毒防局接獲檢舉，指網路有人販賣大麻籽油。 示意圖／ingimage
分享

毒品大麻高雄市
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09

優勢警力壓制 萬國幫老大跑路多年終落網

2019-06-08 00:51

台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47

恐怖！學校廚工擅離崗位 8歲童跌坐熱水盆燙傷

2019-06-07 15:33

海巡KUSO慶端午 屈原穿越手持豬瘟粽 照樣開罰20萬

2019-06-07 13:14

老太太遭電信詐騙 南警及時攔阻保住她46萬積蓄

2019-06-07 10:35

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

被岳母爆攜小三出遊缺席漢光演習 少校提告求償遭駁回

2019-06-07 17:05

噁心！金髮胖男直挺「那話兒」 磨擦男大生臀部

2019-06-08 12:57

鳳山醫院偷拍之狼竟是員工 10餘名被害女子春光外洩

2019-06-07 18:20

蘋果3D感測供應商參數遭竊 穩懋險損失240億

2019-06-07 22:30

酒駕車禍夫妻一死一重傷留3幼兒 禮儀師PO文討公道

2019-06-08 12:41

台鐵伸狼爪襲胸 癡漢：摸一下又不會怎樣

2019-06-08 11:37

男大生打工下班途中被撞死 家屬上網PO文求行車紀錄

2019-06-08 13:59

警局貼心提醒：移動式照相機設這裡 端午連假小心

2019-06-07 16:24

夜唱完睡朋友的男友家 女子醒來時內衣內褲被脫光⋯

2019-06-07 23:12

高齡受刑人漸增 最老86歲性侵犯

2019-06-08 00:08

談分手 男子趁女友熟睡涉指侵挨告 竟SAFE

2019-06-08 03:21

代理商竊參數被逮 穩懋險損失240億元

2019-06-08 00:27

影／龍洞外海發現男浮屍 海巡隊打撈上岸待指認

2019-06-07 18:04

緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46

不滿韓粉酸作假新聞 網紅「長男次男」提告

2019-06-08 10:56

威脅將曖味對話傳給先生 男子嘿咻已婚婦人判刑2年

2019-06-08 09:02

漁船違法潛水捕龍蝦再被逮 最高可罰15萬元

2019-06-08 09:21

疑酒後把民眾機車騎回家 交警獲不起訴處分

2019-06-07 18:49

萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09

已婚婦離家 竟與男子共處一室 綠帽夫怒告

2019-06-08 08:09

優勢警力壓制 萬國幫老大跑路多年終落網

2019-06-08 00:51

漢光演習期間帶小三遊日本 少校告岳母爆料敗訴

2019-06-08 01:04

陸漁船逼太近撞壞我漁船 海巡馳援當公道伯才賠錢

2019-06-08 09:10

影／三寶大媽停車技術差 擦撞完辯稱：對方車沒事阿

2019-06-08 13:21

台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47

林克穎不引渡回台 法務部研議上訴

2019-06-08 00:38

獄政敬老文化 小獄友「看護」老獄友

2019-06-08 00:21

遊客不顧禁令 闖慕谷慕魚戲水溺斃

2019-06-08 00:55

長期刑犯增 3成多受刑人刑期逾10年

2019-06-08 00:28

台南善化警友辦事處主任楊崑明 服務12年因病卸任

2019-06-07 16:23

轉角遇真愛？婦人遭詐急匯款 警方及時勸阻

2019-06-08 13:59

林克穎獲判不引渡回台 法務部：至感遺憾

2019-06-07 16:53

南市水資源中心前員工謊稱可代人找公職 詐148萬被判刑

2019-06-07 17:35

又是假軍官詐騙！婦戰地美軍夢一場空 驚險保住身家財

2019-06-08 14:04

毛小孩走失送進警局 員警急中生智找到飼主

2019-06-08 12:34

男子半夜謊報119有人槍傷 讓警消白忙一場氣炸

2019-06-07 17:03

八年級生燒炭輕生 警從鬼門關前救回

2019-06-08 11:41

8旬失智翁騎車迷途逆向5小時 霹靂警護送回家

2019-06-08 01:27

警誤騎民眾機車返家涉竊盜 獲不起訴處分

2019-06-07 21:01

網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top