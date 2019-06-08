網路有人賣大麻籽油 高市毒防局：別買免觸法

2019-06-08 15:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



高雄市政府毒品防制局最近接獲民眾檢舉，指有人在網路上公開銷售大麻籽油，令毒防局人員吃驚。毒防局表示，大麻籽油所含的四氫大麻酚成分，若逾管制濃度10ppm，就列入第二級毒品，可能戕害表少年，讓青少年淪為毒品受害者，要民眾千萬別購買來源及成分不明的油品，以免觸法。

據毒品防制局人員瞭解，曾有婦人聽說美國健康食品公司販賣優質油品，上網購買亞麻籽油，由國際快遞公司寄來台灣，海關將油品送驗，發覺含大麻成分，因婦人是收件人，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。據瞭解，幸產品包裝沒提及大麻，婦人也不懂外文，檢方才認為她無運輸毒品的犯意，處分不起訴。

高雄市毒防局表示，大麻籽油所含的四氫大麻酚成分，具成癮性，是大麻主要的迷幻成分，如果油品含量逾管制濃度10ppm，便列入第二級毒品，但由於歐美部分國家對大麻相關產品的管制比台灣寬鬆，從外觀又難以辨別是否含有毒品成分，可能導致中樞神經系統出現幻覺等危害，更會破壞青少年的記憶與認知功能，一旦吸食容易上癮，淪為毒品受害者。