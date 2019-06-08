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緬甸船工公海暴斃停屍基隆港 我無管轄權難處理

2019-06-08 10:46聯合報 記者游明煌╱即時報導

蒙古籍油輪「浩洋輪」一名緬甸籍船員，5日在船隻行經基隆北方外海約70、80海浬的公海處，疑似心血管疾病發暴斃，油輪6日靠泊基隆港西24碼頭請求相驗處理，但海巡等相關單位認為，因船籍在外國，且案發地點在公海，又是外國人，依海洋法無權處理，建議代理商循外交途徑請求我國給予司法協助。

據指出，浩洋輪船上有16人，14名緬甸籍船員、2名大陸船員，5日凌晨1名緬甸籍男性船員（52歲）疑因心血管疾病暴斃，油輪經船務代理商申請進港，6日下午靠泊基隆港西24碼頭，代理商打110、118也到基隆地檢四者請求相驗處理，但都碰壁，怕遺體腐爛，用乾冰處理，但天氣炎熱擔心發臭，至今仍無法處理。

基隆海巡隊今天上午發水出新聞稿說明，指蒙古籍「浩洋」輪船員死亡案，7日接獲巡防區轉118通報，油輪上1名緬甸籍船員於公海死亡。經查該船為外國籍、死者亦為外國籍，且事發地點為公海非本國領海，雖目前停靠基隆港但本國無管轄權，已轉知代理行請其循外交途徑請求我國給予司法協助。

基隆第一海巡隊第三組主任陳永昌說，因事發地點為公海，依據國際海洋法，有管轄權為船籍國（蒙古）或死者所屬國家（緬甸），若需本國協助死者相驗應由船籍國或死者之國家向本國提出請求。如果經基隆地檢署同意後指揮後，就會立即派員前往協助相驗事宜，但目前尚未接獲地檢署指揮。

基隆地檢署指出，國外的船員在公海死亡，我國並沒有管轄權，原則上應該要送去船籍國或死者國籍地，讓他國來偵辦死因，地檢署並沒有管轄權，無法介入。

蒙古籍油輪「浩洋輪」一名緬甸籍船員，在公海疑似心血管疾病發暴斃，靠泊基隆港西24...
蒙古籍油輪「浩洋輪」一名緬甸籍船員，在公海疑似心血管疾病發暴斃，靠泊基隆港西24碼頭請求相驗處理，圖為西岸碼頭檔案照，與新聞事件無關。圖／報系資料照
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