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萬國幫大哥「旺仔」逃亡多年遭捕 端午節入獄服刑

2019-06-08 08:09聯合報 記者張宏業╱即時報導

萬國幫大老黃明義因涉槍砲案未入監遭通緝，檢警掌握情資，指黃近來擁槍自重，介入西門町愛克發連鎖商旅經營權，警方前晚透過手機衛星定位，鎖定黃駕車在南港出沒，通報刑事局出動優勢警力將黃逮捕，解送台北地檢署歸案，端午節入監執行。

據了解，由於適逢端午連假，黃明義暫時先解送台北看守所，下周再移往台北監獄。

萬國幫是本省掛角頭，發跡於萬華區西門町一帶，最知名的事件是2002年間，萬國幫分子陳明傑夥同10餘名青少年，在萬華青年路攻擊3名少年隊警員，成功劫囚遭逮捕的黑幫分子陳福祥，震驚社會，2015年陳福祥犯下峨眉停車場雙屍命案，被判處死刑，最高法院去年認定有部分犯罪過程尚未釐清，發回更審。

黃明義綽號「旺仔」，是萬國幫大老，因行事作風強悍，又有「西門町教父」稱號。西門町全盛時期，曾有「中閣城」、「夜巴黎」、「仙樂詩」、「統帥」等8家舞廳聚集於此，是許多兄弟角頭的最愛，但常發生衝突與槍擊，是警方治安列管重點。

黃明義早年捲入「中閣城」舞廳遭人持烏茲衝鋒槍掃射案，黃雖矢口否認提供槍枝，但未獲最高法院採信，被依違反槍砲罪判處6年徒刑定讞，黃當時逃亡未入監遭發布通緝。

據透露，黃明義通緝期間仍相當活躍，近來西門町連鎖旅館愛克發驚傳跳票事件後，董事長徐豪雄一度傳出落跑，不少外省掛與本省掛兄弟覬覦飯店經營權，紛紛介入喬事情，黃明義是其中之一，但因樹大招風，引起警方注意。

檢警初步了解，黃明義跑路期間大都靠賭維生，與南部1名政商關係良好的海線大哥頗有交情，黃近來獲悉苗栗縣前議員積欠該大哥2千萬元債務，上月帶小弟去找這名前議員討債，討債地點也是名號響亮角頭開設的賭場。

檢警在端午節連假前掌握線報，指黃明義近來與華青幫分子往來密切，甚至擁槍自重，將黃列為掃黑對象，南港警分局前晚透過手機定位，發現黃駕車在南港家樂福一帶出沒，旋即騎車跟監，跟蹤員警原想趨前將黃逮捕，但考量黃車上可能藏有重裝武器，暗中通報刑事局增援，透過優勢警力將黃壓制逮捕，車上未尋獲槍枝。

西門町通緝角頭
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