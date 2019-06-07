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台三線又傳男子朝路丟花盆 警追捕鳴槍逮人

2019-06-07 18:47聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣境內台三線因沿線道路路幅廣，彎道多，吸引大型重機車愛好者結隊出遊，苗縣警局頭份分局接連兩天接獲報案，有男子在台三線101K，三灣鄉大河路段朝路過重機騎士丟擲花盆，幸未釀傷亡。警方今追查，鎖定涉案的徐姓男子，徐見警出現，竟撿起路旁壞掉的防撞桿丟警，雙方追捕，員警對空開一槍，才將徐壓制逮捕，警詢後將徐依涉嫌公共危險、妨害公務等罪移送檢方偵辦。

頭份警分局在6日傍晚、7日上午，接獲民眾報案，有不明人士在台三線101K、三灣鄉大河路段附近，朝路過的車友丟擲花盆，警方今接獲報案後到現場，鎖定涉案的43歲徐姓男子。

今中午近12點，徐姓男子一見到警方出現，趕緊逃逸，徐竟還撿起路邊損壞棄置路旁的車道分隔防撞桿，朝警方丟，雙方追逐約1、2百公尺後，警方隨即對空鳴槍，徐見警開槍，5名員警見狀上前將徐壓制逮捕，警方在徐的身上搜出扁鑽等物品。

警方調查，徐姓男子住在附近，5年前曾朝用路人丟東西，毀損鄰居車輛等，是地方上頭痛人物。徐稱心情煩躁才亂丟東西。

台三線101Ｋ附近，今年5月下旬，發生邱姓男子辯稱喝酒醉，朝路旁重機車騎士丟椅子，車友們驚險閃過幸未釀傷亡，未料端午連假又發生有男子朝路邊丟花盆，警方將加強周邊巡邏守望。

警方在徐的身上發現扁鑽等物品。記者劉星君／翻攝
警方在徐的身上發現扁鑽等物品。記者劉星君／翻攝
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徐姓男子（右）在台三線101K、三灣鄉大河路段，朝路過機車騎士丟花盆。記者劉星君...
徐姓男子（右）在台三線101K、三灣鄉大河路段，朝路過機車騎士丟花盆。記者劉星君／翻攝
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徐姓男子撿起路旁棄置的分隔防撞桿，朝警方丟。記者劉星君／翻攝
徐姓男子撿起路旁棄置的分隔防撞桿，朝警方丟。記者劉星君／翻攝
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台三線重機妨害公務
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