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交友軟體用型男照詐騙女網友 百餘人受害

2019-06-07 16:17中央社 台北7日電

以何姓男子為首詐騙集團，擷取型男照片後，透過知名交友軟體找被害女子，再以交往、投資為由，誘騙匯款。刑事局掌握線索逮人送辦，初步統計有百餘人受害，被害人含女性華僑。

刑事局偵二大隊今天召開記者會，第一隊長林佑裕表示，日前獲報，指稱有詐騙集團藏匿在台中市，經查，有毒品前科27歲何男為首的詐騙集團涉重嫌。警方發現，何男擔心據點遭警破獲，還時常更換詐騙機房地點。

刑事局日前掌握情資，得知何男等人在台中市沙鹿區附近民宅設詐騙機房，派員埋伏，5日下午見時機成熟，進行攻堅，當場逮捕何男等9人，起出電腦主機、手機17支等證物。

刑事局表示，以何男為首詐騙集團，在台中市設機房，何男先在網路擷取型男照片，當成知名交友平台或通訊軟體的大頭照，再隨機搭訕女網友，並以柔情攻勢、噓寒問暖，讓被害人誤認雙方在交往，事後以投資股票等為由，誘騙女網友匯款。

刑事局指出，初估有百餘人受害，何男得手金額為新台幣上百萬元，被害人包含女性華僑。何男遭逮後否認涉案。

警訊後依違反詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌把何男等9人移送台中地檢署偵辦，將持續追緝其他共犯。

刑事局呼籲，網路交友應提高警覺，若對方提及需要借款等字句，要小心遭詐騙，可透過其他方式進一步查證對方身分。

詐騙集團台中市
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