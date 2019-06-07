包粽版快問快答反詐騙 阿嬤級神回：賣繳丟賀

2019-06-07 08:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今天是端午節，台中市第二警分局與錦平社區發展協會里民一同包粽子，不放過婆婆媽媽包粽子機會，警方趁機出題反詐騙快問快答，「收到公文要你們去繳錢怎麼辦？」沒想到一位阿嬤立即神回，「不要去繳就好了」，也有人機警搶答，「問警察！問警察！」逗笑現場民眾。

台中市錦平社區發展協會本周日舉辦「端午粽香傳愛心」活動，台中市警局第二分局擺攤宣導反毒、防詐有獎徵答活動，其中規畫影音快問快答「粽藝大集合」，考驗大家邊包粽子，邊思考回答反詐騙的應變能力。

警員問，「收到公文要你們去繳錢怎麼辦？」沒想到一位阿嬤立即神回，「不要去繳就好了」，逗笑全場，也有人搶答，「問警察！問警察！」；警員再問，「ATM可以解除分期嗎？」，大夥一致回答，「不可以」。

為讓婆婆媽媽們卸下心防，用心的警員問題中穿插應景端午節問題，「大姊，你跟大家說一下粽子怎麼包？」沒想到婦人笑回，「不會包，這也是第一顆」。

話鋒一轉警員追問，「接到健保卡被盜用怎麼辦？」，有人回，「不要給他」、「報警」，警員追問，「報警要打多少？」沒想到另一位阿嬤回答，「打105」，大夥瞬間哄堂大笑，細心提醒阿嬤，「要打165反詐騙啦！」

民眾肯定警察參與社區活動，並以逗趣的快問快答方式宣傳，「好玩又印象深刻」，比舞台上的政令宣導還要有用。