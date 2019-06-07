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普悠瑪案偵結／起訴司機等3人 檢建請從重量刑

2019-06-07 00:00聯合報 記者羅建旺／宜蘭報導

宜蘭地檢署昨天偵結普悠瑪案，結語直指，台鐵雖有層層控管機制，仍因從業人員散漫疏失...
宜蘭地檢署昨天偵結普悠瑪案，結語直指，台鐵雖有層層控管機制，仍因從業人員散漫疏失，螺絲鬆動，在各項因素累加下，造成重大傷亡車禍，期待百年台鐵深入檢討。 圖／聯合報系資料照片
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造成十八人死亡的普悠瑪案，宜蘭地檢署昨天偵結，檢方依業務過失致死罪嫌起訴司機員尤振仲、台鐵局副總工程司柳燦煌和綜合調度總所所長吳榮欽三人，建請法院從重量刑；交通部前部長吳宏謀、台鐵前三任局長范植谷、周永暉、鹿潔身等十六人被控瀆職均獲不起訴處分。廠商是否涉及刑責，檢方另分案偵辦。

檢方表示，此案肇事主要原因有三，包括事故列車超速行駛、ＡＴＰ遭關閉及ＡＴＰ遠端監視系統未連線，三被告各有責任。

其中，司機員尤振仲在限速七十五公里時速路段，以近兩倍的時速一百四十公里高速行駛，及不當隔離ＡＴＰ被認定有責；台鐵ＡＴＰ遠端監視系統未動作以及監視系統問題，時任機務處副處長的柳燦煌有驗收責任、調度所長吳榮欽有管理責任。

前交通部長吳宏謀與台鐵多位高層，均被告發涉嫌刑法公務員廢弛職務釀成災害罪責，不過，檢方偵查後認為，並無具體事證證明被告等長期蓄意放任危險發生，因缺乏足夠事證予以不起訴。

檢方調查發現，自二○一四年至二○一八年案發前，累計司機員線上通報此案電聯車有六百餘筆ＡＴＰ故障紀錄，吳榮欽竟對調度ＡＴＰ遠端監視系統未發出警示情況，始終未予聞問，使ＡＴＰ遠端監視系統形同虛設，顯有過失。

檢方指出，列車司機員尤振仲當天在宜蘭縣大里站與大溪站間，擅自關閉ＡＴＰ，使事故列車失去自動保護功能，不僅未即時向行車調度員通報，且一再錯過重啟ＡＴＰ自動保護功能機會，加上自羅東站發車後，加速至時速一百四十公里，在通過肇事前路段時，未理會該路段速限七十五公里的標示規定，未降低行駛速度，在缺乏ＡＴＰ遠端監視系統管控情形下，列車在新馬站月台前彎道，以一四一公里高速出軌翻覆。

檢方表示，柳燦煌當初疏未將ＡＴＰ遠端監視系統列入驗收程序，讓本案電聯車在未符合規範情況下投入營運，在本次事故發生時，無法即時發現司機擅自關閉ＡＴＰ，也是造成本件重大傷亡事故原因。

普悠瑪台鐵吳宏謀火車出軌
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