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台南虐童案3嫌聲請交保遭駁回 法院裁定延押2月

2019-06-06 18:49聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市1月驚傳1歲多女童遭虐致死，女童生母的26歲薛姓表姊及28歲何姓表姊夫、28歲李姓男友人涉犯殺人罪等，正由台南地院審理中，表姊等3嫌辯稱坦承客觀犯罪事實，無勾串證人之虞，聲請具保停止羈押，遭台南地院合議庭駁回，且裁定延長羈押2月。

台南地院合議庭指出，本件羈押期間即將屆滿，法官訊問表姊等3嫌，認3嫌涉犯刑法第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大，且表姊於案發後曾提議將女童分屍以湮滅證據，表姊夫曾參與討論滅屍事宜，李姓友人更曾返家意圖湮滅凌虐女童凶器，並提議丟棄屍體，有相當理由認3嫌有湮滅證據之虞。

又3嫌所犯殺人罪之法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，而本案為深受社會矚目的虐嬰案件，3嫌逃匿以規避本案審判、刑罰執行之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，非予羈押，即無從確保日後審判、執行程序的順利進行，應予繼續羈押。

表姊等3嫌辯護人雖為被告聲請具保停止羈押，辯稱已坦承客觀犯罪事實，無勾串證人之虞等語。惟院方認3嫌仍有羈押之原因及必要性，駁回聲請，並自6月14日起延長羈押2月。另女童生母為未成年，仍由台南少年觀護所收留中。

台南虐童案表姊等3嫌辯護人聲請具保停止羈押，遭台南地院駁回外，並自6月14日起延...
台南虐童案表姊等3嫌辯護人聲請具保停止羈押，遭台南地院駁回外，並自6月14日起延長羈押2月。圖／本報資料照
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殺人棄屍死刑
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