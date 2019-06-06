台南虐童案3嫌聲請交保遭駁回 法院裁定延押2月

2019-06-06 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市1月驚傳1歲多女童遭虐致死，女童生母的26歲薛姓表姊及28歲何姓表姊夫、28歲李姓男友人涉犯殺人罪等，正由台南地院審理中，表姊等3嫌辯稱坦承客觀犯罪事實，無勾串證人之虞，聲請具保停止羈押，遭台南地院合議庭駁回，且裁定延長羈押2月。

台南地院合議庭指出，本件羈押期間即將屆滿，法官訊問表姊等3嫌，認3嫌涉犯刑法第271條第1項殺人罪，犯罪嫌疑重大，且表姊於案發後曾提議將女童分屍以湮滅證據，表姊夫曾參與討論滅屍事宜，李姓友人更曾返家意圖湮滅凌虐女童凶器，並提議丟棄屍體，有相當理由認3嫌有湮滅證據之虞。

又3嫌所犯殺人罪之法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，而本案為深受社會矚目的虐嬰案件，3嫌逃匿以規避本案審判、刑罰執行之可能性甚高，有相當理由足認有逃亡之虞，非予羈押，即無從確保日後審判、執行程序的順利進行，應予繼續羈押。