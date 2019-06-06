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瘋狂挖礦比特幣熱壞鄰居 水電工竊電要賠550萬

2019-06-06 15:57聯合報 記者李奕昕╱即時報導

林姓男子租屋擺放124台電腦挖礦比特幣，半個月來涉嫌私接民宅的公用電線竊電，因電腦高度運轉散熱，鄰居熱到受不了多次檢舉，刑事局搜索租屋處，通知他依竊盜罪嫌究辦，台電根據電業法計算違規用電損失，初估求償550萬元。

警方調查，25歲林姓男子具水電工背景，1個月前在桃園市中正二街一帶承租公寓2樓，放置大批電腦主機，以比特幣演算機制挖礦，在後陽台設置大型風扇，將電腦熱氣抽出屋外。

因挖礦太耗電，林涉嫌從公寓外的公用電線拉線，透過騎樓天花板接電進入屋內，為避免竊電曝光，在公寓大門上方設置開關箱偽裝，外觀看似連接公用電線，其實箱內電線已被剪斷。

鄰居多次檢舉，指該戶散發熱氣，刑事局偵二大隊第二隊上月底接獲線報，前天會同台電公司稽查課人員搜索，查獲124台電腦，通知他到場配合調查，依竊盜罪嫌函送法辦。

他坦承接線竊電，稱上網自學挖礦，花費7、80萬元購買二手電腦設備，挖到約1、20萬元價值的比特幣。

目前1枚比特幣約30萬元台幣，因電子錢包不易追查，警方尚未確認林的比特幣獲利，懷疑幕後有專業的比特幣挖礦集團，提醒民眾發現可疑接線，向台電及警方反映。

林姓男子租屋擺放124台電腦挖礦比特幣，涉嫌私接民宅的公用電線竊電，刑事局搜索租...
林姓男子租屋擺放124台電腦挖礦比特幣，涉嫌私接民宅的公用電線竊電，刑事局搜索租屋處，通知他依竊盜罪嫌究辦。記者李奕昕／攝影
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林姓男子租屋擺放124台電腦挖礦比特幣，涉嫌私接民宅的公用電線竊電，刑事局搜索租屋處，通知他依竊盜罪嫌究辦。記者李奕昕／翻攝
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林姓男子租屋擺放124台電腦挖礦比特幣，涉嫌私接民宅的公用電線竊電，刑事局搜索租屋處，通知他依竊盜罪嫌究辦。記者李奕昕／翻攝
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比特幣台電竊盜
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