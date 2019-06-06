販毒27次交易2萬2千元 男子被判22年10月

2019-06-06 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市楊姓男子去年3月起5月底，涉嫌以每包500元至1500元代價，販賣海洛因、安非他命等毒品給張姓男子等5人，在永康、新化等超商、市場、醫院，甚至自家門口交易，兩個月販毒27次、交易金額2萬2500元，楊否認販售或轉讓毒品，張等人作證及通訊監察譯文佐證，台南地院認楊販賣第一級、第二級毒品及轉讓第一級毒品、禁藥罪，應執行22年10月徒刑，可上訴。

判決指出，楊販賣海洛因第一級毒品有21次，販賣安非他命第二級毒品有6次，以及轉讓海洛因及禁藥各1次，時間、地點、對象、行為態樣都可以明顯區分，各次犯行皆屬獨立，堪認犯意各別，行為互殊，應予分論併罰。

同時，合議庭考量楊販賣海洛因給張等3人，交易金額為500元至1000元，並非大量散播海洛因與不特定多數人的情況，其犯罪情節與惡性，較長期大量販賣毒品的毒販而言，仍有重大差異，相較法定重刑，在客觀上足以引起一般人的同情，因此在各次犯行酌量減輕其刑。

楊在庭訊時，不否認在去年3月起5月間，與張等人聯繫，但矢口否認販賣海洛因、安非他命及轉讓海洛因及禁藥。辯護人主張，除張等 人在警訊及偵查中證述外，並無其他積極證據，足以證明相關情事。

合議庭傳喚張等7名證人，就本身與黃結識過程並無任何閒隙，且針對提示各次通訊監察譯文，何者毒品交易、何者僅是單純聊天或果物買賣，及聯絡方式改變的理由等，逐一確認，認本案事證明確。院方認楊販賣第一級、第二級毒品，及轉讓第一級毒品及禁藥罪，應執行22年10月徒刑，沒收交易所得，可上訴。