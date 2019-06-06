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普悠瑪翻覆事故今偵結 起訴尤姓司機員等3人

2019-06-06 11:04聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台鐵北迴線普悠瑪列車第4632車次，去年10月21日下午4點48分行近宜蘭縣冬山至蘇新間路段的新馬車站，以高達140公里的時速出軌， 造成車上的366人中，18死及2百多人輕重傷，是台灣史上死傷最嚴重的火車意外。宜蘭地檢署歷經7個多月追查，全案偵結，起訴相關人員，起訴台鐵局機務處柳姓副處長、吳姓綜合調度所長及尤姓司機員等三人，前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人不起訴。

宜蘭地檢署今天上午11點開記者會，對外說明。

普悠瑪案發生後，宜蘭地檢署當時曾以尤姓司機員業務過失致死罪嫌， 向法院聲請羈押禁見，不過，宜蘭地方法院審理後，以新台幣50萬元具保及限制其住居及出境、出海。

檢方調查時，曾指尤在駕駛普悠瑪號，關閉列車自動防護系統（Automatic Train Protec-tion 以下簡稱 ATP）時，因列車已無 ATP 接收感應器監控車速，司機員更應注意其車速度不得超速，並隨時為煞車準備以避免危險，途經宜蘭境內大溪站附近時，因感覺列車加速時動力異常，經關閉ATP 後，係以手動、目測方式駕駛列車。

檢方當時認為，尤未注意列車進站及過彎時應符合速限規定，竟將列車加速至約時速140公里高速，而導致列車於同日下午4點48分許，在新馬站附近無法過彎而出軌，全車翻覆，造成乘客18人死亡，另致使2百多人輕重傷，因認尤涉犯刑法第267條第2項業務過死罪嫌，向法院聲請羈押。

尤當時在法院羈押庭審理時，供承列車自瑞芳始，列車動力異常，車上的刻度與儀表及實際車速均不符，故其即未再查看車速儀表，逕拉刻度控制車速，惟以刻度仍生降速及提速之情狀，顯已無從逕以刻度為車速之依據。

院方當時審理時認為，依車速表可知，事故前下午4點45分，列車車速直線爬升，46分達120公里，47分時達140公里，至48分仍為140公里，旋即肇事，是自羅東站離站在2分鐘內之時速不斷提升，應顯而易見，尤自應能注意，況其既已關閉 APT，失自動偵測、煞車輔助，並知前有月台大彎道，更應早為因應舉措，詎至近月台彎道方為急煞，致列車翻覆，死傷慘重，其有過失嫌疑重大應堪採認。

院方當時審理後表示，尤雖涉過失重嫌，但檢察官以串證及逃亡之虞聲請羈押、禁見通信，乃無理由，不應准許，尤既有過失重嫌，尚無羈押必要，爰命以新台幣50萬元具保及限制其住居及出境、出海。

這場車禍因列車衝擊力道猛烈，扯斷電車線、撞斷水泥撞、鋼構門型框，水泥陸橋邊被撞崩，8節車廂或翻或被擠壓成w字形，造成重大傷亡，現場有如人間煉獄，車禍造成18人死亡，超過2百人受傷，其中，北上參加婚宴的台東董家17人出遊，8人罹難，台東小巨砲卑南國中棒球選手也一度傷重命危，經救回，謝姓男童腦部重創，還在復健。

普悠瑪列車高速出軌翻覆造成18死，宜蘭地檢署今偵結。本報資料照片
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普悠瑪列車高速出軌翻覆造成18死，宜蘭地檢署今偵結。本報資料照片
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