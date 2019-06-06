親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

離奇命案！3美國人遊多明尼加 7天內同一旅館暴斃

林徽因私照重生！顏值直追王祖賢 網友卻罵翻

討債想押人妻當人質反被痛毆 警開槍才阻衝突

2019-06-06 09:49聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市淡水區昨晚深夜發生討債糾紛引衝突，警方還對空鳴槍才制止雙方互毆，起因3名男子因與另名李姓男子有債務糾紛，到對方家想登門討債，沒想到正巧碰見李男的妻子，3人當場想將人妻押走逼對方還錢，李男緊急電話叫來十多人到場幫忙，一度將3人打到趴在地上，員警到場對空鳴2槍才制止李男一行人繼續攻擊，通通被帶回偵訊。

討債卻遭痛毆的王姓男子（29歲），昨晚11時許叫來2名友人助陣要去欠錢的李姓男子（28歲）住處討債，3人開車到淡水區新民街李男住處外守株待兔，不久就碰上李男的妻子駕車返家，3人隨即上前攔車，其中王男更直接強押李男妻子作為人質，要逼李男將欠債吐出來。

李妻嚇到跟丈夫求救，李男一接到妻子的求救電話，為了救愛妻，沒有猶豫就立刻電話叫來11名兄弟，12人一到現場就持棍棒下車直接衝向王男3人一陣痛毆，王男更是當場被打趴在地上，頭上還被鐵棍打到嚴重撕裂傷，被救護車送往醫院救治才保住一命。

員警接獲民眾鬥毆衝突抵達現場時，李男一行人還不斷攻擊王男，為了不讓傷害擴大，馬上就上前噴灑辣椒水要制止眾人，但是李男等人氣炸了打到停不下來，仍不斷痛毆王姓男子，另名員警眼見再不制止恐出人命，馬上拔槍對空射擊2槍，大夥才停止攻擊。

因王男3人被打到全身是傷，警方先行將3人送醫治療，同時將在場參與鬥毆的12名男子，通通帶回警局偵訊釐清案情，訊後依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌將李男一行人移送法辦。

☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

普悠瑪案國際矚目 宜檢史上第一次將發英文版新聞稿

2019-06-06 10:30

砍殺情敵逃1年落網 男子二審改判無期

2019-06-06 10:49

普悠瑪事故釀18死 檢方偵結即將對外說明

2019-06-06 09:03

雙雙握拳 年輕男女離奇陳屍摩鐵

2019-06-06 00:25

影／盤查違停遭衝撞 警所長「有練過」一拳破窗

2019-06-05 23:03

調查局跨國偵破一銀ATM盜領案 英媒來台拍攝紀錄片

2019-06-05 22:15

彰化陳錦福遭槍擊 竟是角頭提供作案車被訴

2019-06-05 22:08

醫院副院長妻遭棒毆骨折 黑衣男深夜羈押禁見

2019-06-05 22:07

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16

疑妻偕小王同遊小琉球 莽夫登門開槍恐嚇

2019-06-05 18:47

夜店殺警案首批發監 僅2人報到執行

2019-06-05 17:52

肉票獲釋後才加入集團 構不構成擄人勒贖刑責？

2019-06-05 17:05

新莊摩鐵雙屍命案 巫父：我不能接受啊！

2019-06-05 17:01

「包著糖衣的毒品」害學子 警署青春專案全力取締

2019-06-05 16:58

阮綜合醫院副院長夫人遭毆打 警逮2嫌今移送

2019-06-05 16:18

桃園火爆翁殺意堅決 鋒利魚刀差點砍死一家之主

2019-06-05 15:36

年輕男女摩鐵雙屍命案 案情膠著死因成謎

2019-06-05 15:07

南崗外籍移工遭販毒集團滲透成藥頭 居民擔憂治安

2019-06-05 13:19

王浩宇告這兩人損害賠償 請韓粉：別跟你們老闆一樣…

2019-06-05 12:23

高雄橋頭小黃運將槍擊案偵結 兇嫌涉殺人未遂等罪遭訴

2019-06-05 11:23

少年黑幫因「大哥不在乎我」起殺機 持刀埋伏反被砍背

2019-06-05 10:59

毒品通緝犯擁槍自重 巡警當街壓制逮捕

2019-06-05 10:55

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16

新莊摩鐵雙屍命案 巫父：我不能接受啊！

2019-06-05 17:01

台電工人執行檢修作業 疑誤觸高壓電身亡

2019-06-05 12:00

年輕男女摩鐵雙屍命案 案情膠著死因成謎

2019-06-05 15:07

男朝咖啡廳潑漆 地板太滑自己差點跌倒

2019-06-05 15:40

女大學生騎機車載同學 路口車禍1死1重傷

2019-06-05 18:02

16歲專科女生跑步倒地昏迷 送醫尚未脫險

2019-06-05 13:28

8旬失智翁出門為「小二女」買早餐 原來女兒已40歲

2019-06-05 13:20

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

結婚40年仍慾火猛烈 妻子不堪老公暴力求歡斷然休夫

2019-06-05 20:51

2槍6年換無罪 張景義：別讓警察不敢保護人民

2019-06-05 12:48

誰掉的剪刀？國道三掉落一袋剪刀 至少8車慘破胎

2019-06-05 14:20

男女陳屍摩鐵房內 死因不明待釐清

2019-06-05 13:07

失業男打電話「爸媽對不起」 橋旁留著鞋子和手機

2019-06-05 13:24

王浩宇告這兩人損害賠償 請韓粉：別跟你們老闆一樣…

2019-06-05 12:23

林蔚山掏空大同 經檢方勸說已搭車前往北所報到

2019-06-05 12:50

聾啞老外又現身 這次出沒南投埔里賣國旗

2019-06-05 18:47

前三峽偵查佐吞掉車手30萬贓款 貪汙罪判6年

2019-06-05 16:47

綁嫌取贖金竟在立委服務處？ 海線角頭「藍波」被起訴

2019-06-05 12:32

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

0分改為87分？已婚系主任談不倫戀 逼教授改女學生成績

2019-06-05 11:13

假借職務之便洩漏個資 台南員警處10月徒刑

2019-06-05 19:40

計程車撞上違規穿越道路行人 法官判賠3萬元

2019-06-05 16:43

撞破甜品店玻璃門、名表送修51萬也要店家埋單 法官判免賠

2019-06-05 17:59

高市噁官員爆私約性騷3女下屬 賠償結果出爐

2019-06-05 16:15

兒子當街被砍死 最後的母親節留言讓媽媽悲痛不已

2019-06-05 15:07

移民署弊案延燒 檢廉搜索大同公司

2019-06-05 19:42

消防車頭離奇彈開 小隊長遭車輾斃 檢：不明原因彈開

2019-06-05 18:54

阻擋分局長座車拍窗 女子辯陳情反挨罰4千元

2019-06-05 14:39

偷約未成年嫩妹嘿咻 2色男下場超慘

2019-06-06 08:59

影／警帥氣紅藍閃爆肩燈上身 民讚：遠遠就看到閃燈

2019-06-05 16:13

彰化陳錦福遭槍擊 竟是角頭提供作案車被訴

2019-06-05 22:08

以假亂真！金門警方跨海查獲4365瓶仿冒金門高粱酒

2019-06-05 16:18

閃黃燈路口要左轉 興大兩女生被撞飛送醫

2019-06-05 11:34

越南籍移工騎機車見警加速逃 轉彎撞護欄送醫不治

2019-06-06 01:05

汐止7輛機車連環撞 起因是女騎士停車撿鞋

2019-06-05 17:52

醫院副院長妻遭棒毆骨折 黑衣男深夜羈押禁見

2019-06-05 22:07

檢察官「探病」 帶大同前老董林蔚山入監

2019-06-06 00:33

阮綜合醫院副院長夫人遭毆打 警逮2嫌今移送

2019-06-05 16:18

雙雙握拳 年輕男女離奇陳屍摩鐵

2019-06-06 00:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top