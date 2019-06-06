討債想押人妻當人質反被痛毆 警開槍才阻衝突

2019-06-06 09:49 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市淡水區昨晚深夜發生討債糾紛引衝突，警方還對空鳴槍才制止雙方互毆，起因3名男子因與另名李姓男子有債務糾紛，到對方家想登門討債，沒想到正巧碰見李男的妻子，3人當場想將人妻押走逼對方還錢，李男緊急電話叫來十多人到場幫忙，一度將3人打到趴在地上，員警到場對空鳴2槍才制止李男一行人繼續攻擊，通通被帶回偵訊。

討債卻遭痛毆的王姓男子（29歲），昨晚11時許叫來2名友人助陣要去欠錢的李姓男子（28歲）住處討債，3人開車到淡水區新民街李男住處外守株待兔，不久就碰上李男的妻子駕車返家，3人隨即上前攔車，其中王男更直接強押李男妻子作為人質，要逼李男將欠債吐出來。

李妻嚇到跟丈夫求救，李男一接到妻子的求救電話，為了救愛妻，沒有猶豫就立刻電話叫來11名兄弟，12人一到現場就持棍棒下車直接衝向王男3人一陣痛毆，王男更是當場被打趴在地上，頭上還被鐵棍打到嚴重撕裂傷，被救護車送往醫院救治才保住一命。

員警接獲民眾鬥毆衝突抵達現場時，李男一行人還不斷攻擊王男，為了不讓傷害擴大，馬上就上前噴灑辣椒水要制止眾人，但是李男等人氣炸了打到停不下來，仍不斷痛毆王姓男子，另名員警眼見再不制止恐出人命，馬上拔槍對空射擊2槍，大夥才停止攻擊。

因王男3人被打到全身是傷，警方先行將3人送醫治療，同時將在場參與鬥毆的12名男子，通通帶回警局偵訊釐清案情，訊後依聚眾鬥毆、妨害公務、傷害、妨害自由等罪嫌將李男一行人移送法辦。