調查局跨國偵破一銀ATM盜領案 英媒來台拍攝紀錄片

2019-06-05 22:15 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



一銀行ATM盜領案受國際媒體關注，英國Normal Life Pictures公司為記錄台灣執法機關合作偵辦案件，以及調查局協助國際執法單位逮捕主嫌歷程，由導演Mr. Hugo Berkeley率旅英華人劉佳昕來台拍攝紀錄片。繼昨天完成台北地檢署行程後，今天再赴調查局採訪專案人員。

調查局指出，本案當時由檢、調、警3方分工合作，由調查局負責追查駭侵跡證與幕後主嫌，調查局動員大量資安人力，2天扣押全台41部ATM硬碟及相關設備，分析數百GB電磁紀錄與上千萬筆網路連線紀錄，極短時間內即掌握本案犯罪手法，令人印象深刻。

3名外籍車手落網後，調查局持續追查幕後主嫌，經比對國際犯罪集團卡巴奈克（Carbanak）手法與特徵高度相符後，透過管道與國際刑警組織（Interpol）及歐洲刑警組織網路犯罪中心合作。歷經2年的努力，在2018年將集團首腦之一俄羅斯籍男子Denis Katana逮捕。

調查局今天由資通安全處長吳富梅及調查官羅永典受訪，說明調查局如何整合團隊力量，最快時間內分析駭客入侵銀行、遙控ATM吐鈔手法，進而還原犯罪集團駭侵真相。