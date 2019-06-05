彰化陳錦福遭槍擊 竟是角頭提供作案車被訴

2019-06-05 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



海線角頭「藍波」陳鴻嘉綁架蔡姓建商被起訴，台中地檢署還查出他多年前涉嫌提供贓車給槍擊要犯「牛皮」王俊偉做為交通工具，槍傷彰化地區「卦山月圓餐廳」陳錦福，雖陳否認此事，但相關證人指證，檢察官依故買贓物及偽造文書罪將陳鴻嘉起訴。

綽號「牛皮」的槍擊要犯王俊偉，從16年起，陸續犯下槍殺陳聰敏、槍傷黑道兄弟王德國、綁架前大甲鎮長獨獨子吳明勳、槍傷彰化市「卦山月圓餐廳」老闆陳錦福，及多起槍擊、恐嚇勒索案，被判處無期徒刑定讞。

中檢查出，陳鴻嘉於2007年間，向積欠他賭債的羅育雄（已被判刑）、要求提供贓車供他代步使用，而羅向竊取休旅車的「昌仔」陳漢榮（通緝中）、以八萬元代價購買贓車，並要求羅提供兩面偽造車牌懸掛、及偽造行車執照，由綽號「兩光」男子偽造兩面車牌掛於贓車 。

同年7月25日晚間，羅育雄在國道三號高速公路龍井交流道往沙鹿方向的統一超商門口，將贓車、及偽造的行車執照，交付給依陳鴻嘉指示前來的不詳男子。

陳鴻嘉要求羅交付的贓車，為槍擊要犯「牛皮」王俊偉使用，涉槍擊殺害陳錦福未遂，經警方調閱王俊偉等人逃亡路線的監視畫面，在台中市霧峰山區發現被焚毀的休旅車，而循線逮獲羅育雄。

嫌犯陳鴻嘉今年初到案否認犯行，但證人羅育雄坦承不諱，檢察官認定陳鴻嘉狡辯，遂依故買贓物、偽造文書等罪將他起訴，並請法官處以適當之刑。