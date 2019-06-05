醫院副院長妻遭棒毆骨折 黑衣男深夜羈押禁見

2019-06-05 22:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄阮綜合醫院副院長的妻子上周五遭黑衣人持木棍毆打，滿臉濺血，鼻梁斷裂、左大腿骨折，苓雅警分局組專案小組全力追查，昨天拘提涉動手的宋姓男子、協助接應的辛姓男子，依殺人未遂罪嫌送辦，高雄地檢署訊後認為宋有滅證之虞，也對動機交代不清，聲請羈押禁見，今晚法院裁准，辛則訊後請回。

由於外傳此糾紛和醫院內部董監事改選有關，據了解，宋姓男子（38歲）堅稱日前在別處和阮綜合副院長的阮姓妻子（75歲）發生「行車糾紛」，上周五遇到才憤而痛毆教訓；辛姓男子（56歲）始終否認知情，僅開車接送宋。

專案小組查出，阮婦上周五上午不到8點，準備從苓雅區興中二路住處開車出門，到醫院參加董監事改選，剛走至停車場要開車，有名戴運動帽、口罩的黑衣黑褲男子持棍棒將她手腳打傷，阮婦經警方轉報由救護車載她到醫院，開完大會才接受治療。

警方後來抽絲剝繭下，鎖定確認作案車輛，昨天上午6點在高雄三民區某民宅拘捕辛姓男子，並查扣作案轎車，下午1點50分在高雄苓雅區某大樓，拘提涉動手的宋姓男子。