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雄風飛彈之父韓光渭辭世 享壽89歲

網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市新莊區某汽車旅館今天凌晨發生年輕男女雙屍命案，1名網紅美妝部落客的24歲巫姓男友，偕同另1名24歲羅姓女子上摩鐵開房休息，4小時後雙雙暴斃猝死，警方初步採證發現2人衣著完整、沒有明顯外傷、未留遺書，難以判斷死因。

但因羅女進房時捧著一大瓶礦泉水，後來喝剩約半瓶，加上2人死亡時皆緊握雙拳，據了解，很可能吃到影響中樞神經的藥物，造成暴斃猝死。

晚間檢察官偕同法醫相驗遺體後，並未發表意見，但稍後檢方證實房內有找到不明粉末，但還須化驗成分，下周將解剖進一步調查釐清。

傍晚檢察官偕同法醫到醫院相驗完遺體，未透露意見即離去。記者林昭彰／攝影
傍晚檢察官偕同法醫到醫院相驗完遺體，未透露意見即離去。記者林昭彰／攝影
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傍晚檢察官偕同法醫到醫院相驗遺體。記者林昭彰／攝影
傍晚檢察官偕同法醫到醫院相驗遺體。記者林昭彰／攝影
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巫男（左）和羅女（右）衣著輕便並肩同行上摩鐵，羅女手上捧著一大瓶礦泉水。記者林昭...
巫男（左）和羅女（右）衣著輕便並肩同行上摩鐵，羅女手上捧著一大瓶礦泉水。記者林昭彰／翻攝
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網紅命案
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