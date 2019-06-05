網紅男友偕女上摩鐵離奇暴斃 檢證實發現不明粉末

2019-06-05 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市新莊區某汽車旅館今天凌晨發生年輕男女雙屍命案，1名網紅美妝部落客的24歲巫姓男友，偕同另1名24歲羅姓女子上摩鐵開房休息，4小時後雙雙暴斃猝死，警方初步採證發現2人衣著完整、沒有明顯外傷、未留遺書，難以判斷死因。

但因羅女進房時捧著一大瓶礦泉水，後來喝剩約半瓶，加上2人死亡時皆緊握雙拳，據了解，很可能吃到影響中樞神經的藥物，造成暴斃猝死。