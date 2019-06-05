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調查局偵破一銀盜領案 英媒來台採訪

2019-06-05 20:11中央社 台北5日電

法務部調查局表示，第一銀行ATM盜領案受國際媒體關注，英國Normal LifePictures公司今天到調查局採訪，了解調查局如何在最短時間內分析駭客遙控ATM吐鈔手法。

調查局發布新聞稿指出，英國Normal LifePictures公司為記錄台灣執法機關合作偵辦一銀盜領案，及調查局協助國際執法單位逮捕本案幕後主嫌歷程，今天到調查局採訪專案人員。

新聞稿提到，當時檢警調分工合作，由調查局負責追查駭客入侵跡證與幕後主嫌，經動員大量資安人力，2天內扣押41部ATM硬碟及相關設備，分析電磁紀錄與上千萬筆網路連線紀錄，極短時間內掌握本案犯罪手法。

調查局表示，本案外籍車手落網後，調查局仍持續追查幕後主嫌，透過管道與國際刑警組織（Interpol）及歐洲刑警組織（Europol）網路犯罪中心（EuropeanCybercrime Centre，EC3）展開合作，歷經2年努力，於去年3月26日逮捕集團首腦之一的俄羅斯籍男子。

新聞稿指出，調查局今天安排資通安全處處長吳富梅及調查官羅永典受訪，說明調查局如何整合團隊力量，於最短時間內分析駭客入侵銀行、遙控ATM吐鈔手法，進而還原犯罪集團駭侵真相。

此外，調查局長呂文忠也接見拍攝團隊，對於本案受到國際媒體重視表達感謝，並強調跨國公、私部門國際合作，共同打擊跨境網路犯罪的重要性，並表示針對任何不法駭客犯罪，調查局必全力偵辦，以維護國家安全與社會安定。

一銀盜領案發生在民國105年7月，安德魯（Peregudovs Andrejs）所屬跨國駭客盜領集團以惡意電腦程式操縱一銀ATM，共計盜領新台幣8327萬7600元，相關被告已判刑定讞。

駭客盜領英國第一銀行
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