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夜店殺警案首批發監 僅2人報到執行

2019-06-05 17:52聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻等人今發監。 報系資料照
夜店殺警案，主嫌蕭叡鴻等人今發監。 報系資料照
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喧騰一時的北市信義區夜店殺警案，最高法院依聚眾鬥毆致人於死等罪判蕭等57人2月至13年不等刑期定讞，其中蕭判13年、萬少丞8年8月。台北地檢署今上午10時傳喚蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏8等人報到發監，但今日僅萬、易2人到案，檢方不排除開立拘票以拘提其他被告。

北檢先針對蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏共27人，從6月5日、6日、10日、13日分4批發監。預計明日發監5人、10日發監8人、13日發監3人。

今發監的8名被告包括蕭叡鴻、萬少丞、易寶宏（9年）、王培安（8年8月）、周譽騰（12年）、郭士均（11年）、張博安（8年）、李聿鈞（9年）。至於苟桓銘（12年）、洪翊（11年）囑託士林地檢署執行、李岳澤（7年5月）另案遭通緝，其餘人擇日執行。

曾威豪、劉芯彤2014年和夜店安管人員發生衝突，心有不甘，兩人打電話聯絡蕭叡鴻訴苦，並相約喝酒，蕭當時就提議隔天撂人到夜店理論，蕭事後透過微信「中山好青年」群組號召人馬前往圍事，近70人先到河濱公園集合，再先後抵達夜店大門，隨即和安管人員一言不合，二度發生衝突。

適逢輪休警員莊瑞源行經夜店發現爭端，便通知休假中的管區警員薛貞國到場處理。薛怒斥「在我管區鬧什麼、衝三小」並出腳，雙方發生第三波衝突，薛貞國被眾人拖往大門外，不斷被圍毆，還有人拿紅龍柱、棍棒毆打薛的頭部、胸部等處，導致薛送醫仍因中樞神經休克、出血性休克死亡。

一審台北地院認定，曾威豪、蕭叡鴻推諉卸責，劉芯彤故作無辜，設詞狡辯、犯後態度極差，惡性重大，三人都不宜輕縱，判曾威豪8年6月徒刑、劉芯彤9年徒刑、蕭叡鴻9年6月徒刑、萬少丞8年4月徒刑；陳俊宇則被依聚眾鬥毆在場助勢罪，判2月徒刑最輕。

二審認定蕭叡鴻是主謀，帶頭糾眾打人鬧事，而拿紅龍柱砸死警員的許淳凱，皆重判13年，曾威豪加重改判10年、劉芯彤維持9年徒刑，萬少丞則加重為8年8月徒刑。

案經上訴，最高法院認為，原審判決缺乏認定曾威豪、劉芯彤等9人為和少年共同犯罪的依據，就依法加重其刑，理由不備，故撤銷原判決，發回更審。另外，蕭叡鴻等57人部分，原審判決均已說明判決理由，故予以駁回上訴。

夜店微信殺警
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