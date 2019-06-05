肉票獲釋後才加入集團 構不構成擄人勒贖刑責？

2019-06-05 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中海線角頭陳鴻嘉綁架蔡姓建商勒贖，雙方談妥贖金，被害人獲釋後，這時陳厚棋、陳衛民、王睿堂、劉竑志等人再加入勒贖集團，繼續向蔡取贖款。在被害人獲釋加入集團，是否購成擄人勒贖刑責？檢察官認為被害人的自由及財產持續遭受侵害，都該算作是擄人勒贖的共同正犯。

傳統的擄人勒贖為「一手交錢、一手交人」，但新興的擄人勒贖手法，與傳統綁架手法不同，在綁架被害人之後，與被害人達成協議，尋找「中間保人」擔保日後必定交付贖金，被害人獲釋後必須遵守約定籌措贖金，再經由中間保人將贖金交付給綁嫌，否則人身自由隨時會有再遭綁之虞。

以本案而言，「藍波」陳鴻嘉綁架蔡姓建商後，雙方談妥贖金後，找到共同的朋友張瑞源擔任「中間保人」，由陳鴻嘉暫釋放蔡姓建商，再與新加入的陳厚棋、陳衛民、王睿堂、劉竑志等4人，繼續向被害人施壓，共取得贖金2000萬元。

陳鴻嘉釋放被害人陳姓建商後，這時同夥陳厚棋、陳衛民、王睿堂、劉竑志等4人才加入，繼續向被害人要贖款，算不算是擄人勒贖集團成員，是否構成擄人勒贖刑責？