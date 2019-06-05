「包著糖衣的毒品」害學子 警署青春專案全力取締

2019-06-05 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



今年「青春專案」6月1日起跑，以防制青少年毒品為重點工作；針對時下很多毒品「包著糖衣」引誘青少年，警政署要求結合網路傳播加強各種反毒宣導和法治教育，另持續結合「第三方警政」力量掃蕩涉毒酒店等場所，嚴查校園周遭學生易聚集的高風險熱點，中央也會以聯合稽查小組方式隨時實地督導視察， 減少毒品對年輕學子造成危害。

刑事局說，坊間毒品咖啡包、搖頭丸、一粒眠、K他命等毒品充斥，且常以各種絢麗包裝出現，很多毒品還容易被摻入食品中；提醒家長平時務必多關心小孩生活作息、交友情況，隨時注意小孩精神、行為是否出現異常，避免青少年學子誤觸染毒。

近年毒販多運用通訊軟體進行毒品交易，警政署連續2年辦理講習，請高檢署、地檢署檢察官傳授「攔截偵查」作法與執行要領，提升員警法令知識和偵查技巧。

刑事局說，2年前中央核定「新世代反毒策略行動綱領」，警政署就開始與教育部辦理各項防制毒品入侵校園措施，如建立雙方聯繫平台通報情資、追蹤校園毒品黑數、辦理多元反毒宣導工作、校園毒品勾稽作業、建立吸食毒品熱點巡邏網、清查訪視易涉毒高風險場所，及強化少年輔導委員會功能、有效輔導高風險少年就學等。