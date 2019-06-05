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桃園火爆翁殺意堅決 鋒利魚刀差點砍死一家之主

2019-06-05 15:36聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園68歲簡姓老翁2017年1月18日認為鄰近攤位的劉姓男子停車阻擋他擺攤，拿1把近30公分的鋒利魚刀，向劉大吼「給你死」砍向脖子，劉當場血流如注，緊急縫合撿回一命，醫院護士還說，差點割破大動脈；法院認為，簡殺意甚堅不顧劉有母親、妻兒要照顧，依殺人未遂罪判他8年8個月。

檢警調查，簡翁、劉男同為市場攤商，當天早上6點雙方因停車問題起口角，簡持刀砍傷劉右頸，又打傷上前制止的劉母，事後為洩憤還剪斷劉攤販的電線。

檢方訊時，簡矢口否認，辯稱劉很多停車格都不去停，把摩托車停到他那邊公然挑釁，當時沒有拿魚刀過去，是劉來搶他的刀子，沒有故意要殺他，也未說「要給他死」等語。

醫院診斷報告指出，劉臉、頸部都有大片撕裂傷，法院審酌，頸部內含人體呼吸重要器官，更有大動脈流經，若遭刀械揮砍很容易造成死亡。

劉證稱，簡當時對他說，你摩托車停這裡影響他做生意，他則回，停車格不停車，要讓人擺攤嗎？結果簡就不高興，大聲要他移車，但自己心態是，自己停在車格內並沒有錯，最後簡用台語撂下一句話稱「相遇的到，等一下你就知道」。

劉說，過沒多久簡就從對面突然衝了過來，用台語大喊「給你死」，就用刀直接朝他脖子砍了下去，若是沒有閃可能直接命中了，結果脖子受傷縫合後，現在還留下約20幾公分的疤痕。

劉還說，當時護士說是不幸中的大幸，因為往上就是三叉神經、往下就是大動脈，他剛好閃過致命要害，當天若不是母親提醒，自己背對著簡，恐被被直接砍向後頸部。

法院檢視監視器畫面，發現簡右手持刀放在身後，快步往前進從畫面消失，另勘驗作案魚刀，其刀片長達27公分，刀鋒銳利，且簡砍傷人後又破壞劉的攤位，顯然內心依舊憤恨未平，足以認定他基於殺人之故意，持魚刀砍殺劉未遂。

院方審酌，簡僅因停車糾紛，明知劉上有母親、下有妻女要照顧，為家庭支柱，仍持刀朝頸部攻擊，殺意甚堅，造成被害人及家屬陷於恐慌，犯後無悔意、態度惡劣，依殺人未遂罪判處他有期徒刑8年8個月，另依傷害、毀損等罪，判他6個月，得易科罰金18萬元。

法院依殺人未遂罪判簡翁8年8個月徒刑。記者曾健祐／攝影
法院依殺人未遂罪判簡翁8年8個月徒刑。記者曾健祐／攝影
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