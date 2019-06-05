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南崗外籍移工遭販毒集團滲透成藥頭 居民擔憂治安

2019-06-05 13:19聯合報 記者江良誠╱即時報導

南投市南崗工業區外籍移工多達6000多人，縣議員于秀英今天說，常接到居民抗議外籍移工深夜喝酒、唱歌，還有泰國販毒集團到工廠吸收小藥頭販毒，今年被檢警查獲，就有16家工廠、52人涉案，讓工業區周邊居民相當擔憂，影響環境安寧和治安。

她說，南崗工業區外籍移工過去住在工廠內，工廠要負責管理。但許多工廠這幾年在工業區周邊找地興建宿舍，或租賃房屋為宿舍，移工宿舍管理外包，管理相當鬆散。有的宿舍連管理員聯絡電話方式都沒有，居民發現移工深夜喝酒、吵鬧，卻找不到人可以處理，尤其是女子單身外出都相當擔心。有居民表示，希望能夠搬離當地，但因為年紀大或財力問題，沒有能力搬離，只能忍受居住品質惡化。

外籍移工缺乏管理，也讓販毒集團有機可乘，去年就有泰國販毒集團，透過宿舍吸收藥頭販毒，這些外籍移工來台為了工作賺錢，卻因為吸毒，辛苦加班賺錢全部買毒品，被查獲後還要被遣返，也相當可憐。希望縣府能拿出有效的管理辦法，要求廠商做好管理外籍移工的工作。

南投縣長林明溱說，外籍移工提供台灣工廠勞動力，對台灣經濟有貢獻。但因為語言、文化等問題，也難免出現摩擦，他曾經晚間到南崗工業區查訪，瞭解外籍移工的生活狀況。對於外籍移工的管理，會要求社會勞動處和南崗工業區服務中心及廠商座談，要求廠商善盡管理責任，並提供外籍移工晚間活動娛樂的空間，也會請警方加強取締，杜絕喝酒鬧事行為，希望雙管齊下，讓移工可以安心工作，也避免干擾居民生活。

南投縣外籍移工管理出現盲點，南投縣刑警大隊便查獲泰國販毒集團吸收南崗工業區外籍勞...
南投縣外籍移工管理出現盲點，南投縣刑警大隊便查獲泰國販毒集團吸收南崗工業區外籍勞工販毒，共有16家工廠移工被吸收成為小藥頭。記者江良誠／翻攝
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移工販毒宿舍
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