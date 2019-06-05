男女陳屍摩鐵房內 死因不明待釐清

2019-06-05 13:07 中央社 新北5日電



新北市一家汽車旅館今天上午發現24歲巫姓男子與24歲羅姓女子陳屍房內，2人衣著完整、無外傷，警方在房內沒有發現遺書和藥袋、炭盆等自殺工具，死亡原因仍待釐清。

警方調查，24歲巫姓男子與24歲羅姓女子，今天凌晨2時許到摩鐵開房休息3小時，旅館人員發現退房時間到了後要通知2人，敲門卻沒有無回應，6時開門進房後驚見2人陳屍房內。

警方初步判斷勘查，2人身上無明顯外傷、衣著完整，房內未見燒炭跡象且十分整潔，也無驗出過量一氧化碳，現場無遺書，死亡原因仍待釐清。