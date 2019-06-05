高雄橋頭小黃運將槍擊案偵結 兇嫌涉殺人未遂等罪遭訴

2019-06-05 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市羅姓男子涉嫌橋頭新市鎮重劃區小黃運將槍擊案，疑似與李姓計程車司機起口角，自覺被侮辱，便掏槍朝李姓司機背後連開4槍，被害人傷重、一度有生命危險。橋頭地檢署近日偵結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴羅嫌。

羅嫌今年2月10日搭乘李姓司機駕駛的計程車，卻不滿李姓司機言語，萌生殺人故意，在行經高雄市橋頭區經武路、橋新環路段時，掏出改造手槍，向李姓司機射擊，害李姓司機右下肺葉撕裂傷，合併氣血胸，與橫膈膜、結腸穿孔等傷害。羅嫌肇事後，丟包渾身是血的司機，隨即駕車朝橋頭糖廠方向逃逸，再棄車轉乘高雄捷運。

專案小組循線逮捕羅嫌，追查發現，羅嫌在犯運將槍擊案前日，還曾因毒品買賣糾紛，與另名黃姓男子起爭執，當時也持同把改造手槍朝黃男射擊，害黃男前胸有槍傷，右鎖骨有開放性骨折，降結腸還穿孔。

羅嫌到案供述犯行，橋頭地檢署認定羅嫌涉嫌犯下2起殺人未遂案，全案近日偵結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴羅嫌。