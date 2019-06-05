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高雄橋頭小黃運將槍擊案偵結 兇嫌涉殺人未遂等罪遭訴

2019-06-05 11:23聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市羅姓男子涉嫌橋頭新市鎮重劃區小黃運將槍擊案，疑似與李姓計程車司機起口角，自覺被侮辱，便掏槍朝李姓司機背後連開4槍，被害人傷重、一度有生命危險。橋頭地檢署近日偵結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴羅嫌。

羅嫌今年2月10日搭乘李姓司機駕駛的計程車，卻不滿李姓司機言語，萌生殺人故意，在行經高雄市橋頭區經武路、橋新環路段時，掏出改造手槍，向李姓司機射擊，害李姓司機右下肺葉撕裂傷，合併氣血胸，與橫膈膜、結腸穿孔等傷害。羅嫌肇事後，丟包渾身是血的司機，隨即駕車朝橋頭糖廠方向逃逸，再棄車轉乘高雄捷運。

專案小組循線逮捕羅嫌，追查發現，羅嫌在犯運將槍擊案前日，還曾因毒品買賣糾紛，與另名黃姓男子起爭執，當時也持同把改造手槍朝黃男射擊，害黃男前胸有槍傷，右鎖骨有開放性骨折，降結腸還穿孔。

羅嫌到案供述犯行，橋頭地檢署認定羅嫌涉嫌犯下2起殺人未遂案，全案近日偵結，依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴羅嫌。

此外，檢警追溯槍枝彈藥來源，查知羅嫌從柯姓男子取得作案改造槍及數發子彈，且羅嫌疑有槍枝改造能力。專案小組搜索羅嫌住處，當場查獲桌上型鑽床、電鋸、砂輪機、各式鑽頭、槍管、彈殼、彈頭及火藥等改造槍枝工具，橋頭地檢署懷疑羅嫌另涉犯製造槍彈罪，另案偵辦中。

高雄市羅姓男子涉嫌橋頭新市鎮重劃區小黃運將槍擊案，橋頭地檢署依殺人未遂、違反槍砲...
高雄市羅姓男子涉嫌橋頭新市鎮重劃區小黃運將槍擊案，橋頭地檢署依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌起訴羅嫌。記者賴郁薇／翻攝
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殺人槍枝計程車
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