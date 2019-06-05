親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

30年未完的任務：一個台灣攝影記者的天安門40天

暑假想出國看過來！機場遺失行李5主因 別讓假期被搞砸

少年黑幫因「大哥不在乎我」起殺機 持刀埋伏反被砍背

2019-06-05 10:59聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

王姓少年是竹聯幫成員，昨晨到北市一家酒店飲酒，得知隔壁包廂的胡姓男子同是幫內一員，且是比自己年長的大哥，便出於禮貌，跑到胡男包廂向他敬酒；但胡男見王男並無多大反映，喝完一杯就揮手請他離開，此時王男自認被看輕，心埋殺機，隨後在門口持刀衝向胡男亂砍，卻反被胡男搶走刀，砍中背部。警方訊後將胡男送辦，王男仍在醫院觀察。  

警方調查，17歲王姓少年具有竹聯幫背景，他昨天凌晨到中山區錦州街一家酒店飲酒，得知隔壁包廂同樣是幫內成員，便出於禮貌，親自到對方包廂，向23歲胡姓男子敬酒致意，豈料雙方喝完一杯後，胡男僅揮揮手，就請王男離開，此時王男自覺未受禮遇，便心生不滿，加上酒後憤怒更深，心埋殺機。

待昨清晨5時許，胡男等人欲離開酒店時，在門口埋伏已久的王男，一見胡男步出，竟突然持長10公分刀子，衝向胡男人馬中亂揮，過程中畫傷胡男左眉；但胡男也不是省油的燈，抽出自己皮帶，將王男手持的刀子打落，此時再拿起刀子，往王男背部砍去；而王男也被砍後，仍怒氣沖天不斷叫囂。

警方隨後獲報到場，王、胡等人都還在現場鬥毆，當場將胡男逮補，也將王男送醫治療；王男送醫時酒意未退，還在醫院大吼「我沒事！幹麻送我到醫院」，待他母親趕到醫院相勸，王男酒意也漸退後，王男才願接受開刀治療，目前仍在醫院觀察。

警方將胡男帶回派出所問訊，胡男稱兩人是朋友，因飲酒過多才起衝突，遭王男持刀畫傷眉毛後，便搶過刀持刀自衛，沒想到傷到王男。警方訊後將胡男依殺人未遂罪嫌，移送法辦。

王姓少年昨晨持刀欲砍步出酒店的胡姓男子，卻反被胡男搶走刀，砍中背部。記者蔡翼謙／...
王姓少年昨晨持刀欲砍步出酒店的胡姓男子，卻反被胡男搶走刀，砍中背部。記者蔡翼謙／翻攝
分享

竹聯幫殺人北市
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

毒品通緝犯擁槍自重 巡警當街壓制逮捕

2019-06-05 10:55

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

高雄橋頭小黃運將槍擊案偵結 兇嫌涉殺人未遂等罪遭訴

2019-06-05 11:23

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

遭兒刺死棄屍 父曾說：不是父死即子亡

2019-06-04 14:38

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

影╱新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

毒品通緝犯謊報胞弟名 丟下17萬行賄警後落跑

2019-06-04 10:17

「麥克風小天王」蘇友謙 上午直播自稱拉K到警所自首

2019-06-04 10:14

新竹弒父案 男子伴屍3天後棄屍橋下

2019-06-04 10:12

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的老闆 黨政關係良好

2019-06-04 10:04

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

維尼的哀傷...玩對岸遊戲 手滑打錯字帳號遭凍結

2019-06-04 20:50

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

6名泰女假觀光真賣淫 基隆「鐵支路」藏春色

2019-06-05 09:47

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

影／男超商暈倒又駕車 自撞1車2電桿後不治

2019-06-05 11:42

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23

高雄女子大樓燒炭身亡 承租2男逆轉要賠百萬

2019-06-05 11:05

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

肉圓爸獲妻撤告傷害罪 法官輕判3月徒刑、緩刑2年

2019-06-04 17:26

涉詐貸近10億元 泰山八寶粥第三代董座、特助遭起訴

2019-06-05 10:30

影／遊覽車自撞石墩 桃園機場車流回堵

2019-06-05 09:53

她寄挑逗照還要看他老二 會錯意的他就慘了

2019-06-04 20:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top