少年黑幫因「大哥不在乎我」起殺機 持刀埋伏反被砍背

2019-06-05 10:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



王姓少年是竹聯幫成員，昨晨到北市一家酒店飲酒，得知隔壁包廂的胡姓男子同是幫內一員，且是比自己年長的大哥，便出於禮貌，跑到胡男包廂向他敬酒；但胡男見王男並無多大反映，喝完一杯就揮手請他離開，此時王男自認被看輕，心埋殺機，隨後在門口持刀衝向胡男亂砍，卻反被胡男搶走刀，砍中背部。警方訊後將胡男送辦，王男仍在醫院觀察。

警方調查，17歲王姓少年具有竹聯幫背景，他昨天凌晨到中山區錦州街一家酒店飲酒，得知隔壁包廂同樣是幫內成員，便出於禮貌，親自到對方包廂，向23歲胡姓男子敬酒致意，豈料雙方喝完一杯後，胡男僅揮揮手，就請王男離開，此時王男自覺未受禮遇，便心生不滿，加上酒後憤怒更深，心埋殺機。

待昨清晨5時許，胡男等人欲離開酒店時，在門口埋伏已久的王男，一見胡男步出，竟突然持長10公分刀子，衝向胡男人馬中亂揮，過程中畫傷胡男左眉；但胡男也不是省油的燈，抽出自己皮帶，將王男手持的刀子打落，此時再拿起刀子，往王男背部砍去；而王男也被砍後，仍怒氣沖天不斷叫囂。

警方隨後獲報到場，王、胡等人都還在現場鬥毆，當場將胡男逮補，也將王男送醫治療；王男送醫時酒意未退，還在醫院大吼「我沒事！幹麻送我到醫院」，待他母親趕到醫院相勸，王男酒意也漸退後，王男才願接受開刀治療，目前仍在醫院觀察。