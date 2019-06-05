親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？ 友笑「白痴」

中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市警局今天提前舉辦第41屆警察節慶祝大會，上午由市長盧秀燕表揚模範警察、偵破重大刑案有功人員、優良事務人員等66人，其中偵破重大的刑案包括，去年底、今年初清水分局所轄的銀行強盜案、印尼籍移工殺人案、破獲大麻工廠、查獲改造槍械等；市長盧秀燕表示，市警局在掃黑、緝毒都獲得中央評定為六都第一，讓台中市持續進步，讓市民安居樂業。

台中市警局表示，今天辦理第41屆警察節慶祝大會，上午8時30分在警察局大禮堂舉行，由市長盧秀燕主持，會中轉頒警察獎章6人，表揚該局模範警察5人。另由副市長陳子敬頒贈鑑識楷模2人、績優警勤區9人、績優刑事責任區7人、績優外事責任區1人。警察局局長楊源明頒贈績優員警16人、優良事務人員10人，各頒予獎座及獎金，另該局偵破重大案件有功人員10人，亦分別頒予獎座及破案獎金。

警察獎章6人獲獎：交通警察大隊組長邱昭勳、保安警察大隊小隊長蔡東峰、後勤科股長鄭裕嬴、第二分局巡佐李崑城、後勤科警務正吳柏鋒、勤務指揮中心警員賴霂穎。

模範警察5人獲獎：第四分局偵查佐蘇仁鴻、第六分局偵查佐徐慶郎、霧峰分局巡佐葉輝煌、刑警大隊副隊長吳豈森、少年隊小隊長林拱照。

鑑識楷模2人獲獎：刑事鑑識中心警務員李佳龍、第五分局巡官魏宏哲。

績優警勤區9人獲獎：第二分局警員梁惟淨、霧峰分局警員彭煥揚、第四分局警員張雅惠 、太平分局警員陳稚允、第五分局警員曾俊榕 、清水分局警員陳錦鐘、第六分局警員蔡宗澤 、大甲分局警員吳世揚、豐原分局警員王慈琳。

績優刑事責任區7人獲獎：第一分局偵查佐黃維科、清水分局偵查佐林盈君、第二分局偵查佐阮筱芸、東勢分局偵查佐李和倫、第三分局小隊長周順長、第五分局偵查佐廖述儀、清水分局偵查佐陳惠榮。

績優外事責任區1人獲獎：霧峰分局巡佐翁惠貞。

績優員警16人獲獎：保大第一中隊小隊長廖鴻志、特勤中隊警員楊育峻、第一中隊警員巫財烈、特勤中隊警員王俊傑、第二中隊警員洪明祥、府會園區警察隊警員黃啟政；交大直屬第一中隊小隊長陳輝嘉、第三交通分隊警員廖偉能、直屬第一中隊警員張永信、第五交通分隊警員許朝翔、直屬第三中隊中隊長吳江松、東勢交通分隊警員李芳成；少年隊分隊長葉宇晟、小隊長楊志謙；婦幼隊警務員李素娟 、小隊長林國湧。

優良事務人員10人獲獎：豐原分局工友楊嬌、督察室行政助理簡涔宇、和平分局工友羅春華、資訊室行政助理廖婉婷、烏日分局技工林心惠、秘書室行政助理賴秀珍、清水分局技工蔡火炎、第四分局行政助理劉素珍。

破重大案件有功人員10人獲獎：第一分局小隊長張嘉麟、清水分局小隊長林孟松、第一分局偵查佐曾信智、和平分局偵查佐王志強、第五分局偵查佐許慎立、刑警大隊偵查佐丁俊傑、豐原分局偵查佐吳建芳、刑警大隊偵查佐林伯欣、霧峰分局小隊長朴旋鳴、刑警大隊偵查佐陳孟伯。

台中市警局今天辦理警察節慶祝活動，頒獎表揚66名傑出警察人員。圖／台中市警局提供
台中市警局今天辦理警察節慶祝活動，頒獎表揚66名傑出警察人員。圖／台中市警局提供
分享
台中市警局今天辦理警察節慶祝活動，頒獎表揚66名傑出警察人員，市長盧秀燕到場頒獎...
台中市警局今天辦理警察節慶祝活動，頒獎表揚66名傑出警察人員，市長盧秀燕到場頒獎。圖／台中市警局提供
分享

警察盧秀燕台中市
☛ 想要免費獲得 iPad 與金庸相關系列產品 立即加入 ☚

相關新聞

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

年輕男女陳屍摩鐵 新莊警封鎖現場調查

2019-06-05 09:50

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

遭兒刺死棄屍 父曾說：不是父死即子亡

2019-06-04 14:38

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

影╱新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

毒品通緝犯謊報胞弟名 丟下17萬行賄警後落跑

2019-06-04 10:17

「麥克風小天王」蘇友謙 上午直播自稱拉K到警所自首

2019-06-04 10:14

新竹弒父案 男子伴屍3天後棄屍橋下

2019-06-04 10:12

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的老闆 黨政關係良好

2019-06-04 10:04

逆子弒父3天後棄屍放水流 父曾預告「不是父死即子亡」

2019-06-04 09:08

影／藏毒罐踢下車底 躲不過員警眼尖耳利

2019-05-18 11:59

男子搭郵輪出海暴斃 千名旅客不知情伴屍4天

2019-04-04 19:17

影╱騎車插口袋、滑手機 危險騎士藏這個露餡

2019-03-21 12:11

喝了10年毒咖啡 男子終究在警前栽跟頭

2019-03-01 16:03
看更多

熱門文章

館長涉公然侮辱遭起訴 李婉鈺：大快人心

2019-06-04 19:45

吳子嘉爆韓國瑜有私生女 律師：必要時會說出消息來源

2019-06-04 14:47

影／海釣船和旺88火燒船 友船趕到救起30人1昏迷

2019-06-04 20:54

吳子嘉爆韓國瑜外遇挨告出庭 北檢派防資恐檢察官偵訊

2019-06-04 14:41

炒飯裝到餐盒炸裂+水煮蛋只賣50元 網驚：老闆菩薩轉世嗎

2019-06-04 11:13

自家停車狂被檢舉 法官引大法官解釋批「侵害隱私權」

2019-06-04 15:46

聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29

影╱吳子嘉北檢偵訊請回 預告檢將傳關鍵王小姐

2019-06-04 20:07

型男帶刀從警 在金瓜石繼續為弱勢義剪

2019-06-04 13:32

「我又變成食物了」 牙醫偷吃車友老婆訊息露餡賠30萬

2019-06-04 13:53

撤違停罰單 法官批檢舉達人侵隱私

2019-06-04 23:58

帶60瓶甘草止咳藥水赴陸 台灣旅客涉走私毒品被捕

2019-06-04 22:48

影／快救人！騎士遭撞卡進公車底 民眾合力抬車搶救

2019-06-04 18:14

遭指涉花錢找楊秋興當「門神」 林義守怒告網友

2019-06-04 12:08

影╱新竹逆子弒父案 鄰居：平時死者不讓兒子騎車或開車

2019-06-04 11:05

影／基隆外海火燒船 傳一人陷入昏迷

2019-06-04 20:15

2大一生硬要玩水溺斃 父母求償敗訴

2019-06-04 14:38

維尼的哀傷...玩對岸遊戲 手滑打錯字帳號遭凍結

2019-06-04 20:50

警察治安責任重 業者宜提升自保力

2019-06-04 19:28

新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42

影／騎機車掉落6000元隨風飄 鎖店會計失而復得好感動

2019-06-04 15:59

影／彭佳嶼海域火燒船 船員跳海逃生畫面曝光

2019-06-04 22:38

吳子嘉應訊 促傳王小姐

2019-06-05 00:47

酒駕女夜闖多納大橋 攝影客1死1重傷

2019-06-05 00:41

陳建中曾遇氣爆與死神擦肩 今榮獲十大傑出救護技術員

2019-06-04 13:20

尾隨女童進電梯猛舔腳趾 噁男辯女童腳髒為她清潔

2019-06-04 12:51

影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52

超狂山老鼠！右腳裝義肢 陡峭山坡仍背30公斤肖楠木

2019-06-04 15:35

館長直播三字經辱罵李婉鈺 遭檢方依公然侮辱罪起訴

2019-06-04 20:41

毒蟲拉屎注射毒品昏迷 警到場救命隔月仍暴斃

2019-06-04 11:07

「蘆竹王陽明」公然侮辱被起訴 妨害風化不起訴

2019-06-04 11:27

名廟高價購牛樟木刻神尊遭檢舉 送驗竟是大陸貨

2019-06-04 18:08

兩男大生性侵女高中資優生 法官判賠170萬元

2019-06-05 09:31

公車老色狼強摸高中妹大腿6分鐘 10萬元和解獲緩刑

2019-06-04 18:34

殺父棄屍 死者手臂露車外…被鄰居瞄到

2019-06-05 00:14

警消履勘東大門夜市 研判攤商起火成分高

2019-06-04 11:45

酒駕連坐罰7月上路 白天罰更重

2019-06-05 00:51

「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03

彭佳嶼火燒船1人嗆傷 海巡隊火速載回基隆港

2019-06-04 22:07

問路後貼著她的胸部說謝謝 性騷擾慣犯重判6月

2019-06-05 08:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top