中警犀利連破大案護治安 盧秀燕頒獎表揚66人

2019-06-05 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市警局今天提前舉辦第41屆警察節慶祝大會，上午由市長盧秀燕表揚模範警察、偵破重大刑案有功人員、優良事務人員等66人，其中偵破重大的刑案包括，去年底、今年初清水分局所轄的銀行強盜案、印尼籍移工殺人案、破獲大麻工廠、查獲改造槍械等；市長盧秀燕表示，市警局在掃黑、緝毒都獲得中央評定為六都第一，讓台中市持續進步，讓市民安居樂業。

台中市警局表示，今天辦理第41屆警察節慶祝大會，上午8時30分在警察局大禮堂舉行，由市長盧秀燕主持，會中轉頒警察獎章6人，表揚該局模範警察5人。另由副市長陳子敬頒贈鑑識楷模2人、績優警勤區9人、績優刑事責任區7人、績優外事責任區1人。警察局局長楊源明頒贈績優員警16人、優良事務人員10人，各頒予獎座及獎金，另該局偵破重大案件有功人員10人，亦分別頒予獎座及破案獎金。

警察獎章6人獲獎：交通警察大隊組長邱昭勳、保安警察大隊小隊長蔡東峰、後勤科股長鄭裕嬴、第二分局巡佐李崑城、後勤科警務正吳柏鋒、勤務指揮中心警員賴霂穎。

模範警察5人獲獎：第四分局偵查佐蘇仁鴻、第六分局偵查佐徐慶郎、霧峰分局巡佐葉輝煌、刑警大隊副隊長吳豈森、少年隊小隊長林拱照。

鑑識楷模2人獲獎：刑事鑑識中心警務員李佳龍、第五分局巡官魏宏哲。

績優警勤區9人獲獎：第二分局警員梁惟淨、霧峰分局警員彭煥揚、第四分局警員張雅惠 、太平分局警員陳稚允、第五分局警員曾俊榕 、清水分局警員陳錦鐘、第六分局警員蔡宗澤 、大甲分局警員吳世揚、豐原分局警員王慈琳。

績優刑事責任區7人獲獎：第一分局偵查佐黃維科、清水分局偵查佐林盈君、第二分局偵查佐阮筱芸、東勢分局偵查佐李和倫、第三分局小隊長周順長、第五分局偵查佐廖述儀、清水分局偵查佐陳惠榮。

績優外事責任區1人獲獎：霧峰分局巡佐翁惠貞。

績優員警16人獲獎：保大第一中隊小隊長廖鴻志、特勤中隊警員楊育峻、第一中隊警員巫財烈、特勤中隊警員王俊傑、第二中隊警員洪明祥、府會園區警察隊警員黃啟政；交大直屬第一中隊小隊長陳輝嘉、第三交通分隊警員廖偉能、直屬第一中隊警員張永信、第五交通分隊警員許朝翔、直屬第三中隊中隊長吳江松、東勢交通分隊警員李芳成；少年隊分隊長葉宇晟、小隊長楊志謙；婦幼隊警務員李素娟 、小隊長林國湧。

優良事務人員10人獲獎：豐原分局工友楊嬌、督察室行政助理簡涔宇、和平分局工友羅春華、資訊室行政助理廖婉婷、烏日分局技工林心惠、秘書室行政助理賴秀珍、清水分局技工蔡火炎、第四分局行政助理劉素珍。