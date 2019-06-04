男子噴辣椒水打劫搶手機 遭抵抗敗逃被逮

2019-06-04 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



台北市1名年約30歲的女子，日前晚間9點左右，一個人走在萬華區西昌街上，不料卻遇到同樣年約30歲的王姓男子持槍當街打劫。

王姓男子大喊「給我妳的手機！不然給妳好看！」，但女子不願交出手機，這時王男拿出辣椒水狂噴，但女子堅決抵抗，王男怕時間拖延被逮，放棄打劫轉身離去。