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韓粉四大天王嗆藍營初選 軍系反彈他首開槍示警

王丹：淹沒六四的真相，不會使歷史成為過去

男子噴辣椒水打劫搶手機 遭抵抗敗逃被逮

2019-06-04 18:34聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

北市1名年約30歲的女子，日前晚間9點左右，一個人走在萬華區西昌街上，不料卻遇到同樣年約30歲的王姓男子持槍當街打劫。

王姓男子大喊「給我妳的手機！不然給妳好看！」，但女子不願交出手機，這時王男拿出辣椒水狂噴，但女子堅決抵抗，王男怕時間拖延被逮，放棄打劫轉身離去。

女子向警方報案，警方調閱監視器追查，12小時內就掌握嫌犯身分與行蹤，警方到王男家中搜索，發現犯案槍枝竟只是BB槍，訊後將王嫌依恐嚇取財罪嫌送辦。

王姓嫌犯犯案後被監視器錄下身影。記者廖炳棋╱翻攝
王姓嫌犯犯案後被監視器錄下身影。記者廖炳棋╱翻攝
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恐嚇槍枝北市
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