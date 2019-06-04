「麥克風小天王」蘇友謙直播自首吸毒 警詢後請回

2019-06-04 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



人稱「麥克風​小天王」、4年前創業網拍卡拉ok麥克風致富成名的蘇友謙(19歲)，今天在臉書直播自稱養成拉K惡習、要到台南歸仁警分局仁德分駐所自首，隨後向員警哭訴「只要壓力大，就忍不住就會碰毒」，還自爆「我已是累犯」，離開前一再鞠躬「 向社會大眾道歉」。仁德分駐所所長江俊億表示，採尿送驗若確有吸食K他命，將以行政裁罰規定罰款。

家住高雄路竹的蘇友謙， 在隔著二仁溪的台南市兼營副業開店，經常來台南察看、找朋友，今天清晨他搭計程車到仁德分駐所附近的「溫莎堡」Motel旁開直播，打電話報警自稱「我在拉K我要自首」，接著就一路直播到分駐所。

到所後他供稱昨晚與父親吵了一架，心情不好「又吸毒了」，請求警方將他移送法辦，員警察看他身上、隨身提袋無違禁品，作完筆錄採尿後請回，函送檢方調查。

蘇友謙激動表示，「我小小年紀承受那麼多，面對那麼多事情，每天活在恐慌當中，很痛苦，我自找的」；還自爆「國中就吸毒至今、時斷時戒但就是戒不掉，會來自首，是不想再戴假面具，要讓社會大眾知道我不是完美的人。」一路直到要做筆錄時因為警方也要錄影，才關閉直播。

員警訊問後蘇友謙還在分駐所門口受訪，自稱因「跟爸爸吵架、還有太多人事物」，讓他又情緒低落，「又做了法律不允許的事」，還說自己「已是累犯，只要有壓力忍不住就會碰毒品」。

他說，這次決定接受法律制裁，因為做了不良示範，要跟大眾道歉，呼籲大家千萬不要接觸毒品，「一碰就沒辦法走回頭路了」。

蘇友謙離開不久又在臉書直播，自稱13歲第一次接觸毒品且到現在「都解不掉」，很怕影響代言他產品的藝人形象受，決定解約，以後要靠自己販售。