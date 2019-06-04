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新竹逆子弒父狠砍20刀 吸毒坐牢4個月前才出獄

2019-06-04 12:42聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市發生逆子弒父案，39歲有毒品前科的胡姓男子疑因不爽65歲父親念他幾句，涉嫌於上周五狠砍20刀殺死父親，警方逮捕胡男後，朝殺害直系血親尊親屬罪方向偵辦；但胡男保持緘默，警方調閱監視器調查，至於詳細犯案原因和動機，尚在釐清中。

胡男打零工維生，因毒品等案服刑2年，今年1月底才出獄，在臉書上自稱「我外號叫光頭，已是過去式惹，現已改名為老鷹，還請指教」，有別於過去照片上的紋身，今天媒體拍到胡志賢脖子上有個陳ＸＸ的刺青，他曾在臉書上文，提到陳ＸＸ是他「在心情低落、雨下起時、特別想滴人」。

地方人士表示，胡父曾選過2屆里長，雖都落選，不過因為人十分熱心，幾乎里民都認識他，而胡男並非獨子，還有一個弟弟因故過世多年，媽媽則離婚又再婚，胡男出獄後才與胡父同住，但父子長期相處不睦。鄰居指出，兩人常常吵架，胡男常對父親家暴，鄰居直言「這樣下去遲早有一天出事，沒想到卻真的出事了」。

鄰居說周五父子倆有一陣爭吵，之後就沒再看到胡爸爸了，警方調查，死者刀傷多集中於頸部與四肢，胡男狠心伴屍3天，再將發臭的屍體載到溪洲橋下棄屍，因胡男舉止怪異加上鄰居看到胡男搬運疑似屍體上車而報警，警方懷疑可能他被父念了幾句，不滿弒父。由於胡男有毒品前科，精神狀況令警方憂心，是否吸毒後犯案，需驗尿才得而知。

胡姓嫌犯涉嫌殺害直系血親尊親屬罪。記者張雅婷／攝影
胡姓嫌犯涉嫌殺害直系血親尊親屬罪。記者張雅婷／攝影
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毒品新竹吸毒
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