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支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

孩子問題不能再等 少事法修正學校責任更大

2019-06-04 12:39聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立院上月31日三讀通過少年事件處理法部分條文修正草案，本次新增3條、修正27條、刪除2條，異動條文達32條，是1997年以來最大幅度的修正。新制實施後，處理曝險少年的偏差行為將採「行政輔導先行，司法為後盾」原則，協助他們步上生活常軌，不受危險環境危害，學校也將擔起更重大的責任。

但不少學校作風保守，如台中市雙十國中4月間發生國中學生墜樓案，爆發出「校長和老師更有問題」爭議，現實條件下，學校是否真能擔起保護兒少責任，引發疑慮。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，台灣還有許多民間團體在監督，加上媒體針砭，以往校方可能顧及校譽而讓問題更嚴重，但既然法條已經修正，這將產生連動，「孩子的問題不能再等了」。

本次修法重點包括廢除觸法兒童準用少事法規定，1年後，7到12歲的兒童如有觸法事件，回歸12年國民基本教育、學生輔導機制處理，不再移送少年法庭。

而過去，我國有「虞犯」制度，用以預防少年犯罪，但虞犯少年並未觸法，相同行為在成年人是不受處罰的，本次修正縮減司法介入事由，只剩「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等3類行為，當辨識曝險少年的行為徵兆。

2023年7月1日起，各縣市政府將設一級單位「少年輔導委員會」，結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源輔導少年，若評估有必要，可請求少年法院處理，否則就行政輔導先行。另外，少年觀護所也將恢復收容鑑別功能，對少年進行身心評估、行為觀察等鑑別事項，提供少年法院處遇建議參考。

謝靜慧分享，以前在台南地院當少年法庭法官時，在秋茂園曾有名逃學的國二生，觀護人發現他的父親高齡七旬、當公廁管理漁，患精神疾病的母親也不在家了，每天父親騎腳踏車載孩子到校門口，孩子就直接蹺課，甚至習慣地偷當地住戶的腳踏車，讓附近居民傷神。

謝靜慧說，這名少年未被以竊盜罪送辦，而是以他有逃學、逃家的狀況送進少年法庭，深入了解後發現少年家中根本沒房間，只能睡地上的草蓆，家庭功能欠缺。當時她思考「要怎麼改善他的生活？」，後來當地社區募捐了腳踏車讓孩子騎乘，鼓勵他向善，這個案子後來不付審理。她說，少事法修正不僅是司法制度的變革，在少子化的今天，深切期望國家資源和福利服務能公平對待每一位少年。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，少事法修正不僅是司法制度的變革，她深切期望國家...
司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，少事法修正不僅是司法制度的變革，她深切期望國家資源和福利服務能公平對待每一位少年。記者王宏舜／攝影
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