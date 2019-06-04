孩子問題不能再等 少事法修正學校責任更大

2019-06-04 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立院上月31日三讀通過少年事件處理法部分條文修正草案，本次新增3條、修正27條、刪除2條，異動條文達32條，是1997年以來最大幅度的修正。新制實施後，處理曝險少年的偏差行為將採「行政輔導先行，司法為後盾」原則，協助他們步上生活常軌，不受危險環境危害，學校也將擔起更重大的責任。

但不少學校作風保守，如台中市雙十國中4月間發生國中學生墜樓案，爆發出「校長和老師更有問題」爭議，現實條件下，學校是否真能擔起保護兒少責任，引發疑慮。

司法院少年及家事廳廳長謝靜慧表示，台灣還有許多民間團體在監督，加上媒體針砭，以往校方可能顧及校譽而讓問題更嚴重，但既然法條已經修正，這將產生連動，「孩子的問題不能再等了」。

本次修法重點包括廢除觸法兒童準用少事法規定，1年後，7到12歲的兒童如有觸法事件，回歸12年國民基本教育、學生輔導機制處理，不再移送少年法庭。

而過去，我國有「虞犯」制度，用以預防少年犯罪，但虞犯少年並未觸法，相同行為在成年人是不受處罰的，本次修正縮減司法介入事由，只剩「無正當理由經常攜帶危險器械」、「有施用毒品或迷幻物品之行為而尚未觸犯刑罰法律」、「有預備犯罪或犯罪未遂而為法所不罰之行為」等3類行為，當辨識曝險少年的行為徵兆。

2023年7月1日起，各縣市政府將設一級單位「少年輔導委員會」，結合福利、教育、心理、醫療等各類相關資源輔導少年，若評估有必要，可請求少年法院處理，否則就行政輔導先行。另外，少年觀護所也將恢復收容鑑別功能，對少年進行身心評估、行為觀察等鑑別事項，提供少年法院處遇建議參考。

謝靜慧分享，以前在台南地院當少年法庭法官時，在秋茂園曾有名逃學的國二生，觀護人發現他的父親高齡七旬、當公廁管理漁，患精神疾病的母親也不在家了，每天父親騎腳踏車載孩子到校門口，孩子就直接蹺課，甚至習慣地偷當地住戶的腳踏車，讓附近居民傷神。