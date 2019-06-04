影／男友身亡 接手販毒網路鄭姓女子落網

2019-06-04 11:52 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳嘉寧 ╱即時報導



綽號「小琪」的鄭姓女子，在男友車禍身亡後，接手男友的販毒網路。航空警察局緝毒中心等單位深入追查5個多月一舉破獲，逮捕鄭女等16人到案，並起出毒品海洛因及販毒所得等證物，移送士林地檢署後檢察官聲押鄭女獲准。

航警局表示，107年10月追查一起跨境運毒案時，發現黃姓嫌犯的毒品來自綽號「阿文」的男子，檢警掌握線索追查並準備收網時，「阿文」疑似因吸毒過量，在高速公路發生車禍意外身亡。

事後「阿文」的女友「小琪」接手販毒網路，繼續在新北市汐止區一帶涉嫌販售海洛因、安非他命等毒品牟利。

航警局刑警大隊緝毒中心報請士林地檢署檢察官指揮偵辦，會同台北市警士林分局、桃園市警蘆竹分局、新竹市警第一分局、基隆市刑大偵一隊等單位組成聯合專案小組，持續佈線追查5個多月。

5月30日時機成熟，專案小組成員持台灣士林地方法院及地檢署核發之搜索票、拘票，在新北市汐止區、三重區等地逮捕鄭嫌等16名犯嫌，同步在嫌犯住處查獲第一級毒品海洛因13.13公克、海洛因捲菸8支、第二級毒品安非他命316公克、大麻0.42公克、販毒所得新台幣19萬3900元、電子磅秤及安非他命吸食器等相關贓、證物。