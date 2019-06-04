聯結車失控卡護欄 趕赴機場廂型車追撞1死6傷

2019-06-04 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



國道一號高速公路北上75.6公里新竹縣湖口鄉路段，今凌晨4時13分一部營半聯結車，突失控衝撞卡在內側護欄，後方2輛車閃避不及追撞。第2輛追撞的廂型車，58歲林男夾於車內無生命跡象，其餘6名準備到桃園機場的東南亞籍乘客，分受擦挫受傷，陸續被救出送往3家醫院觀察治療中。

今天清晨4時13分，國道1號北向75.6公里，發生聯結車與2部小客車擦撞事故，國道警方接獲新竹縣警察局110通報，派巡邏車抵達現場，發現共有3部肇事車輛，占用中線及內側車道。

警方初步調查，64歲周男駕駛的營半聯結車，原行駛外側車道，疑似操作失控，衝撞內側護欄後，車頭衝上中央分隔島，占用內側車道及南向內側車道，後方行駛內側車道，35歲薛男駕駛的小客車，來不及閃避追撞聯結車，所幸薛男傷勢無大礙。

緊接著58歲林男駕駛的廂型客車，也閃避不及追撞聯結車車體，林姓駕駛夾在車內駕駛座，5時30分搶救出已無生命跡象，送醫急救仍宣告不治。